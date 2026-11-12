Ne pregătim de un final de săptămână la extreme. După două zile neobişnuit de calde, de mâine temperaturile vor ajunge până la 27 de grade. Urmează în schimb un weekend rece, ploios şi cu ninsori la munte. Temperaturile vor scădea brusc, chiar cu 20 grade, din cauza furtunii Charles, care se îndreaptă spre noi din vestul Europei.

Dacă acum putem purta palton, mâine putem purta lejer o ținută de primăvară. Asta pentru că vom avea temperaturi și de 27 de grade Celsius, în mai multe localități din Muntenia. În Capitală, de exemplu, vor fi undeva la 25-26.

Și ar trebui să profităm de această zi, pentru că sâmbătă vremea revine la temperaturile specifice perioadei. Vor fi cu 10 grade mai puțin. Această schimbare este cauzată de o masă de aer rece care vine de la nord spre sud.

Nu scăpăm nici de furtuna care străbate Europa

Și nu numai, pentru că se pare că nu scăpăm nici de furtuna care străbate Europa. Așa că în weekend vom avea ploi, vom avea şi ninsori, dar și descărcări electrice. Așa că mâine este singura fereastră de vreme bună pe care o avem pentru această perioadă.

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Ar trebui să ne bucurăm din plin de ea și să stăm cât mai mult timp în aer liber.