Casă cu 3 dormitoare şi 2.200 mp de teren, la doar 35.000 de euro. Proprietarul este dispus să negocieze

O proprietate situată în satul Taras, în apropiere de oraşul Zrenjanin din Serbia, a fost scoasă la vânzare pentru 35.000 de euro. Imobilul include o casă cu etaj, un teren de 22 de ari şi o mică plantaţie de viţă-de-vie cu peste 300 de butuci. În plus, preţul este negociabil.

Casă cu 3 dormitoare și teren de 2.200 mp, scoasă la vânzare cu 35.000 € . Proprietarul negociază preţul - Sursa: Blic

Potrivit anunţului publicat pe Facebook, preluat de Blic, proprietatea se află în apropierea râului Tisa şi este prezentată drept o variantă potrivită pentru cei care îşi doresc o casă de vacanţă, un loc de refugiu în natură sau chiar posibilitatea de a se ocupa de viticultură.

Casa are o suprafaţă declarată de 76 de metri pătraţi şi este dispusă pe două niveluri. Locuinţa cuprinde trei dormitoare, o bucătărie şi o baie. Pentru confort, imobilul este dotat cu aer condiţionat şi sobă pe lemne.

În ceea ce priveşte utilităţile, proprietatea beneficiază de alimentare cu energie electrică, iar apa este asigurată printr-un hidrofor. Pe teren există şi o toaletă exterioară.

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Unul dintre principalele atuuri ale proprietăţii este terenul de 2.200 de metri pătraţi, pe care se află şi o plantaţie cu peste 300 de butuci de viţă-de-vie. Astfel, viitorul proprietar ar putea beneficia atât de spaţiu pentru grădinărit şi relaxare, cât şi de posibilitatea de a continua activitatea viticolă.

Proprietatea este promovată în special ca o soluţie pentru petrecerea timpului liber, într-o zonă rurală, aproape de natură şi de râul Tisa.

Preţul solicitat pentru întreaga proprietate este de 35.000 de euro, însă vânzătorul este dispus să negocieze. Anunţul nu oferă detalii despre situaţia juridică a imobilului, starea tehnică a casei sau eventualele investiţii necesare. Aceste aspecte ar trebui verificate de potenţialii cumpărători înainte de încheierea tranzacţiei.