Şeful Nvidia, Jensen Huang, a demisionat după dezvăluirile despre o a doua amantă

Jensen Huang a demisionat din funcția de director general al Nvidia, a anunțat consiliul de administrație al companiei. Funcţia de CEO interimar al Nvidia a fost preluată de Colette Kress. Ea ocupă funcțiile de vicepreședinte executiv și director financiar al Nvidia din septembrie 2013, când s-a alăturat companiei.

Acțiunile companiei s-au prăbușit din nou la bursă, după ce The New York Times a relatat că Huang ar fi avut o a doua relație extraconjugală, de această dată cu o persoană din conducerea propriei companii.

Duminică, Huang a recunoscut că a avut o relație extraconjugală despre care presa americană scrie că a fost cu Alice Huang, o femeie suspectată de serviciile americane că spiona în favoarea Chinei.

Beijingul a avertizat Statele Unite să nu folosească acuzațiile de spionaj drept pretext pentru a impune din nou restricții asupra exporturilor de tehnologie către China.

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Cine este Colette Kress, CEO-ul interimar al Nvidia

Colette Kress tocmai a fost numită director general interimar al Nvidia. Ea a afirm că este hotărâtă să continue să construiască pe baza "fundației extraordinare" create de Jensen Huang.

Kress ocupă funcțiile de vicepreședinte executiv și director financiar al Nvidia din septembrie 2013, când s-a alăturat companiei. Consiliul de administrație al companiei afirmă că aceasta a condus departamentul financiar și "a jucat un rol esențial în creșterea și evoluția Nvidia".

Înainte de a se alătura Nvidia, Kress a ocupat timp de aproape 25 de ani funcții în domeniul financiar în cadrul unor companii tehnologice de renume, inclusiv Cisco și Microsoft.

"Puterea Nvidia a venit întotdeauna de la oamenii săi, iar împreună cu echipa noastră de conducere, sunt hotărâtă să continui să construiesc pe fundația extraordinară pe care Jensen a creat-o în ultimii 33 de ani.

Vom continua să dezvoltăm activitatea care a transformat Nvidia într-un lider în domeniul calculului accelerat și al inteligenței artificiale și să valorificăm oportunitățile care ne așteaptă. Prioritatea noastră rămâne să răspundem nevoilor clienților, partenerilor, dezvoltatorilor și acționarilor noștri", a declarat Colette Kress, după numirea sa în funcţia de CEO interimar.

Acţiunile Nvidia au scăzut cu peste 10% înainte de deschiderea bursei

Acțiunile Nvidia au scăzut cu peste 10% în tranzacțiile efectuate înainte de deschiderea bursei, iar toate privirile vor fi îndreptate către evoluția prețului acțiunilor companiei odată cu deschiderea pieței, la ora 09:30 ET (14:30 GMT), după vestea demisiei lui Jensen Huang.

În tranzacţiile efectuate înainte de deschiderea bursei, acţiunile Nvidia au scăzut cu peste 10%. Toate privirile sunt acum îndreptate către evoluția prețului acțiunilor companiei odată cu deschiderea pieței, la ora 09:30 ET – 16:30 ora Rom

iei, după vestea demisiei lui Jensen Huang.

Știrile apărute succesiv despre presupusele sale aventuri amoroase au afectat prețul acțiunilor companiei în cea mai mare parte a săptămânii, în condițiile în care investitorii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la cine ar putea conduce Nvidia în cazul plecării lui Huang. Consiliul de administrație speră, probabil, că desemnarea actualului director financiar, Colette Kress, în funcția de director general interimar va risipi o parte dintre îngrijorările investitorilor.