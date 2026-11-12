Cod portocaliu de vreme severă în România. Vin ploile torenţiale şi rafale de vânt de 140 km/h. Zonele vizate

Meteorologii au emis două avertizări de Cod portocaliu de vreme severă, valabile în perioada 12-13 noiembrie. În Munţii Apuseni sunt aşteptate ploi torenţiale, cu acumulări de până la 90 l/mp, în timp ce la munte vântul va sufla cu putere, iar rafalele vor atinge 140 km/h la altitudini mari.

Furtuna deasupra unui oraş din România - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Prima avertizare de Cod portocaliu intră în vigoare joi, 12 noiembrie, la ora 10:00, şi este valabilă până vineri, 13 noiembrie, la aceeaşi oră. Cea de-a doua avertizare vizează intensificări puternice ale vântului şi va fi valabilă vineri, între orele 10:00 şi 21:00.

Cod portocaliu de ploi torenţiale în Munţii Apuseni

Potrivit ANM, în zona Munţilor Apuseni vor fi perioade cu ploi torenţiale însemnate cantitativ.

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În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor ajunge la 50-80 l/mp, iar izolat se pot înregistra aproximativ 90 l/mp.

Cod portocaliu de vânt, cu rafale de 140 km/h

O a doua avertizare Cod portocaliu va intra în vigoare vineri, 13 octombrie, la ora 10:00, şi va expira la ora 21:00.

În zonele montane, vântul va avea intensificări puternice, cu viteze de 90-120 km/h. La altitudini mari, rafalele vor atinge 120-140 km/h.