Dublă crimă comisă de un român în Statele Unite ale Americii. Individul şi-a ucis foştii socri, români şi ei, apoi şi-a luat viaţa cu aceeaşi armă. Totul s-a întâmplat chiar de ziua de naștere a fostei lui soții. Femeia le-a spus anchetatorilor că bărbatul a venit special din România pentru a se răzbuna. De 10 ani era măcinat de divorţul dintre ei.

"Cred că este un intrus în casa părinţilor mei. Este fostul meu soț. […] Este foarte furios şi, pur şi simplu, nu poate trece peste despărţire. Au trecut 10 ani de când am divorţat" sunt cuvintele Ralucăi Pascu.

A fost apelul disperat al Ralucăi Pascu, fiica celor doi români. Femeia văzuse mașina fostului ei soț parcată în faţa casei părinților, dintr-o suburbie a orașului Cleveland, Ohio. Poliţiştii au găsit locuinţa devastată. Înăuntru, la etaj, zăceau proprietarii de 71 de ani fără viață, împuşcaţi în cap. Avertizaţi că bărbatul este instabil psihic, poliţiştii au chemat întăriri. Trupele speciale au descoperit apoi la demisol şi trupul criminalului.

"Un polițist m-a condus în casă și mi-a spus să-mi trezesc copiii și să-i duc în subsol. S-au auzit împușcături la câteva case distanță. Fiul meu a fost foarte speriat noaptea trecută. Nu a vrut să stea singur."

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"E un cartier foarte liniștit. N-au avut niciodată probleme, n-am văzut poliție la ușa lor", povesteşte un vecin.

Sorin și Emilia Ciortan erau stabiliţi de mulţi ani în Statele Unite. Bărbatul era cunoscut în comunitatea de români din Cleveland, în timp ce soţia lui era implicată în activităţile bisericii. Călăul lor nu a lăsat niciun bilet de adio.

La mijloc ar putea fi un conflict legat de casă

Anchetatorii cred că la mijloc ar putea fi însă un conflict legat de casă. Chiar el o cumpărase în urmă cu 20 de ani, însă după divorţ, fosta soţie a trecut-o pe numele noului ei partener. Ziua dublei crime nu este nici ea întâmplătoare, cred anchetatorii.

"El a sunat-o pe fosta soţie, era ziua ei. Dacă la asta adăugăm şi faptul că el era instabil, atunci ne gândim că a vrut să transmită un mesaj, fiind ziua ei de naştere", a declarat John Stolarski, de la departamentul de Poliţie North Royalton.

Potrivit poliţiei, agresorul de 71 de ani avea cazierul curat și nu a fost emis niciodată vreun ordin de protecție împotriva lui.