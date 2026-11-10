Vremea trece de la o extremă la alta. De la 27 de grade la frig, cu diferențe de peste 10 grade în câteva ore

Un transport de aer cald din sudul continentului va aduce o vreme mult mai caldă decât în mod normal în cea mai mare parte a ţării. Valorile termice vor creşte simţitor de la o zi la alta, astfel că vineri sunt aşteptate temperaturi maxime de 25...27 de grade în sudul ţării.

Meteorologii prognozează temperaturi de 27 de grade la Giurgiu, 26 de grade în Călărași și Alexandria, 25 de grade în București, Tulcea și Slobozia, respectiv 24 de grade în Constanța, Craiova și Brăila, potrivit datelor ECMWF.

Totuşi, vremea nu va fi însorită: cerul va avea înnorări şi va ploua în majoritatea zonelor. Ploile vor avea şi caracter de aversă, pe alocuri fiind însoţite de descărcări electrice. Pe arii restrânse, cu o probabilitate mai mare în zona montană, cantităţile de apă vor depăşi 20-25 l/mp.

Pe parcursul nopţii, în zona montană înaltă şi în nord-vestul Moldovei, sunt aşteptate precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze în general de 45-60 km/h. Pe crestele montane, rafalele vor depăşi 80-100 km/h.

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În nord-vest, iarna îşi intră în drepturi: un val de aer rece va face ca temperaturile maxime să se situeze în jurul valorii de 10...11 grade. Weekendul aduce o răcire accentuată în toată ţara, iar diferenţele de temperatură vor depăşi 10...15 grade în câteva ore. Vântul va accentua şi mai mult senzaţia de frig.