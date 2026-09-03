Bolojan cere Bruxelles-ului verificarea urgentă a "amendamentului Fritz". Neagă solicitări de tăierea banilor

Guvernul a cerut Comisiei Europene să urgenteze verificările legate de "amendamentul Fritz". Premierul Ilie Bolojan și ministra de Externe Oana Țoiu au avut azi o discuție cu comisarul european pentru Justiție.

Premierul Ilie Bolojan şi ministrul de Externe, Oana Ţoiu, au cerut urgentarea verificării noii legi ANI, pentru a vedea dacă respectă principiile dreptului european.

Discuţiile au avut loc în cadrul unei întâlniri tehnice, în format hibrid, cu comisarul european pentru Justiţie, Michael McGrath. Totodată, Guvernul respinge informaţiile potrivit cărora Bruxelles-ul ar fi cerut sau ar fi sugerat tăierea fondurilor europene.

Guvernul neagă solicitări sau sugestii de tăiere a fondurilor europene

"Guvernul face toate demersurile pentru a se asigura că România va încasa integral cele 770.000.000 de euro aferente jalonului PNRR referitor la noua legislație de integritate, ca urmare a suspiciunilor apărute la nivel european, dar și în societatea românească, privind respectarea principiilor dreptului european de către noua lege ANI.

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Procedural, verificarea îndeplinirii Jalonului 431 - "Actualizarea cadrului juridic de integritate pentru funcția publică" - va fi făcută după depunerea cererii de plată numărul 6, care include acest jalon, adică în luna octombrie.

Guvernul consideră însă că verificarea trebuie finalizată cât mai repede cu putință, astfel încât, dacă vor fi identificate neconcordanțe ale legii cu dreptul european, modificările în vederea alinierii la dreptul european să poată fi realizate în timp util. O verificare finalizată în timp util ar permite, dacă va fi cazul, adoptarea eventualelor modificări necesare, astfel încât să fie protejate atât interesele financiare ale României în ceea ce privește fondurile aferente Jalonului 431, cât și efectele juridice ale legii.

Premierul Ilie Bolojan și ministrul de Externe, Oana Țoiu, au solicitat urgentarea verificării conformității legii ANI cu principiile dreptului european, în cadrul unei întâlniri tehnice, în format hibrid, cu comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, și cu directori de specialitate.

Guvernul infirmă categoric orice informație din spațiul public privind solicitări sau sugestii de tăiere a fondurilor europene. Dimpotrivă, tocmai absorbția acestor fonduri și valorificarea integrală a resurselor disponibile pentru România reprezintă prioritatea Guvernului. Orice neconformitate cu dreptul european care nu ar fi identificată și corectată cu celeritate poate genera riscuri importante" se arată într-un comunicat al Executivului.

Comisia Europeană a cerut explicaţii despre "amendamentul Fritz". România are două săptămâni

Comisia Europeană a cerut României clarificări cu privire la "amendament Fritz", propus de PSD și adoptat cu voturile AUR, inclus în noua Lege a integrității, jalon din PNRR asociat unei plăți de aproximativ 770 de milioane de euro.

Mai precis, Bruxelles-ul vrea să afle cum se raportează noua prevedere la principiul neretroactivității și în ce condiții poate produce efecte asupra unor situații constatate înainte de intrarea în vigoare a legii.

Scrisoarea a fost transmisă pe 1 septembrie de șefa Direcției Generale Justiție și Consumatori din cadrul Comisiei, Ana Gallego, iar autoritățile române au la dispoziție două săptămâni pentru a răspunde. Puteţi citi AICI solicitările Comisiei Europene.