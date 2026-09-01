Temperaturi neobişnuite în luna septembrie. Când se încheie valul de caniculă

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a ţării în primele trei săptămâni ale lunii septembrie, cele mai importante abateri fiind aşteptate în vest, în timp ce spre sfârşitul intervalului valorile termice se vor apropia de normal în majoritatea regiunilor.

Primele două săptămâni vor fi caracterizate şi de un deficit de precipitaţii, mai accentuat în zonele montane, însă ulterior cantităţile de precipitaţii vor reveni la valori apropiate de cele normale, potrivit estimărilor pentru perioada 31 august - 28 septembrie, anunţate marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Săptămâna 31 august - 7 septembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în vestul ţării.

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Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a ţării, deficitul de precipitaţii urmând să fie mai pronunţat în zonele montane.

Săptămâna 7 - 14 septembrie

Temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a ţării, cele mai importante abateri fiind estimate din nou în regiunile vestice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în toate regiunile, în special în zonele montane.

Săptămâna 14 - 21 septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în întreaga ţară, cu abateri mai accentuate în regiunile vestice.

În schimb, regimul pluviometric va reveni la valori apropiate de cele normale în toate regiunile.

Săptămâna 21 - 28 septembrie

În ultima săptămână a intervalului, temperaturile medii se vor situa uşor peste cele specifice perioadei în regiunile vestice şi centrale, în timp ce în restul ţării vor fi, în general, apropiate de normal.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă pe întreg teritoriul ţării.