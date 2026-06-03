Grindină cât oul, maşini distruse, case inundate şi oameni salvaţi în ultima clipă. Acesta este tabloul devastator al ultimelor 24 de ore în Europa. Nu e exclus să-şi intre în rol temutul fenomen El Nino, preconizat să apară cu trei luni mai devreme decât de obicei. Canicula a îngenuncheat Spania. Incendiile au pârjolit peste 100 de hectare.

Scene înfricoşătoare în nordul Italiei. Mai multe localităţi din Lombardia, inclusiv Milano, au fost aproape înecate de furtuna teribilă. Şuvoaiele au transformat străzile în lacuri şi au scufundat maşinile. Oameni blocaţi în puhoaie au fost salvaţi cu bărcile pompierilor.

"Acesta este depozitul magazinului meu. Şi de fiecare dată când plouă, ne trezim în această situaţie: treizeci de centimetri de apă", spune un localnic.

La vecinii din Piemont, ploaia a adus şi grindină. Bucăţile de gheaţă de mărimea unei mingi de golf au ciuruit pereţii şi geamurile mai multor case. Vijelia s-a mutat apoi înspre sud şi a lovit Roma cu o viteză de 120 de km la oră.

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Nici Germania nu a scăpat de capriciile vremii. Ploaia şi vântul puternic au blocat traficul aerian pe aeroportul din Munchen. În câteva ore, rafalele au rupt copaci şi au distrus acoperişurile clădirilor. 17 districte sunt în alertă roşie de furtună.

Străzile şi grădinile din Berna s-au albit în câteva minute, deşi nu este iarnă. Grindina, de peste 5 centimetri, a speriat locuitorii.

În schimb, în regiunea spaniolă Murcia s-a instalat infernul, adus de valul de caniculă care a ţinut termometrele constant la peste 40 de grade. Căldura a iscat incendii care au pârjolit peste 100 de hectare de vegetaţie. 250 de salvatori au fost mobilizaţi în lupta cu flăcările.

"După ce am scos camioanele şi maşinile, am salvat ce s-a putut", spune un spaniol.

"Nu-mi găsesc cuvintele. [...] 50 de locuinţe şi aproape 100 de persoane au fost evacuate ca măsură de precauţie", a explicat alt localnic.

Vâlvătaia a fost stinsă după câteva ore.