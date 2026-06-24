Cine vrea să economisească şi mai mult, găseşte pe reţele sociale ponturi gratis pentru efecte de valoare. Decoratorii şi designerii de locuinţe oferă sute de idei pentru re-amenajarea casei. Ideile simple şi ieftine sunt numai bune pentru cei care nu vor să plătească zeci de mii de lei pentru o renovare şi să îşi transforme casa într-un mare şantier.

Pe internet, designerii dau idei gratis celor care vor să schimbe ceva în casă fără să aibă nevoie de un credit. Renovarea costă dublu faţă de acum şapte ani. Firmele din Bucureşti cer de la 650 de euro pe metru pătrat în sus. Aşa că oamenii încep să pună în practică ce au văzut pe reţelele sociale ca să economisească.

"O canapea făcută handmade pe balcon se face din paleţi cu nişte salteluţe. E mai ieftin sincer. M-aş descurca singură. Am transformat dintr-un pat de o persoană într-un birou de 2 metri", spune Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

Cine vrea să ia complet locul meşterului poate să vopsească pereţii pentru a avea senzaţia de "casă nouă".

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"Să cauţi nişte idei foarte simple, de exemplu, ai un perete alb în dormitor şi ai un pat care e mai închis la culoare. Ca să ordonezi vizual spaţiul, vii cu o culoare similară a tăbliei patului. Ca să salvezi la manoperă, trebuie să te îndrepţi către produse şi finisaje pe care poţi să le aplici singur. De exemplu, vopseluri care se pensulează unde n-ai ce să greşeşti", explică Adela Pârvu, arhitectă.

Ce recomandă designerii

Celor care vor să reîmprospăteze imaginea locuinţei, designerii le recomandă şi mici obiecte de decor, cu efect mare.

"Putem alege mânere de mobilier în nuanţe de auriu sau negru şi încăperea va arăta instant mai premium. Una dintre cele mai simple metode prin care poţi schimba vizual o încăpere este să schimbi textilele, pernele decorative, covoarele, draperiile", spune Claudia Obeşteanu, designer de interior.

La fel, încă un corp de iluminat dintr-o cameră poate fi elementul de noutate care schimbă ambianţa. Şi, neapărat, becuri cu lumină caldă pentru dormitor şi sufragerie, creează o atmosferă primitoare şi intimă.