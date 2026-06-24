Vreme la extreme în România: 35 de grade la umbră și vijelii violente. Harta zonelor vizate

Meteorologii au emis miercuri avertizări de tip Cod galben pentru temperaturi de până la 35 de grade, disconfort termic accentuat și furtuni puternice cu grindină și vijelii în mai multe regiuni ale țării.

Vreme la extreme îîn România: 35 de grade la umbră și vijelii violente. Harta zonelor vizate - Shutterstock

Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, izolat caniculară în zonele vestice, joi, 25 iunie. Disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zonele de câmpie din vestul și sudul țării.

Maximele termice vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade. Cele mai mici valori vor fi în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari, în vestul și nord-vestul țării.

Val de caniculă în vest

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Miercuri, 24 iunie, mai multe regiuni se află sub Cod galben de caniculă. Este vorba despre Crișana, nordul Banatului, Maramureș și nordul Transilvaniei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30...35 de grade. Avertizarea este valabilă în intervalul orar 12-21.