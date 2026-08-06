Seceta este amplificată de căldura extremă. În fiecare zi din această săptămână au fost coduri roşii de caniculă. Temperaturile resimţite au ajuns din nou la 43 de grade. De la oră la oră, ar putea lovi furtuni şi vijelii. Chiar si aşa, ploile nu vor fi semnificative, iar aerul va rămâne tot sufocant, spun meteorologii.

Căldura de cod roşu a încins oraşele la temperaturi greu se suportat. Cel mai cald a fost pentru a doua zi consecutiv la Sânncolau Mare din Timiş, temperatura resimtita a ajuns la 43 de grade Celsius.

Şi la Timişoara, a fost extrem de cald din nou.

După patru zile de cod rosu în care temperaturile au trecut frecvent de 40 de grade, canicula începe, în sfârșit, să bată în retragere. Nu scăpăm însă de vremea extremă. În locul arșiței, meteorologii anunță furtuni violente, cu ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone din țară.

Articolul continuă după reclamă

"Nu e normal, e foarte cald. Apă rece cu lămâie, SPF şi umbrela". "Murim de cald şi ne ascundem la umbră, bem multă apă". "La ora 12,13 intrăm în casă că nu facem faţă", au spus oamenii.

Căldură exremă şi în Bucureşti

În centrul Capitalei, la orele prânzului termometrele arată 36 de grade, dar este tempertura măsurată la umbră. În realitate din cauza betoanelor si a asfaltului încins temperatura resimţită este cu 6 grade mai mare, adică 42 grade. Fără pălărie, apă și haine lejere, nu e indicat să ieşim din casă

"Foarte cald, de aia am vrut să trec pe acolo ca să mă răcoresc. Cu apa în mână". "În acest moment cam greu, noroc că am fost plecate", au spus oamenii.

Cine s-a încumetat totuşi să iasă din case s-a simţit ca în cuptor, mai ales în tramvai sau autobuz. Pe străzile capitalei circulă încă 400 de mijloace de trasnport în comun care nu au aer condiţionat. La nivelul astfaltului o cameră de termoviziune ne arată temperatura: 100 de grade Celsius.

"În autobuze, în STB, simţeam că ne arde carnea pe noi. Condiţiile sunt vai de capul lor", a spus o persoană.

La Braşov, localnicii au avut parte de o supriză

Un tun de zăpadă a răcorit atmosfera: "Tunul de zăpadă montat aici în Piaţa Sfatului produce iarna cam 4 metri cubi de zăpadă pe oră. Vara în plină perioadă caniculară iată produce sute de zâmbete în acelaşi interval de timp", a transmis Claudiu Loghin, reporter Observator.

"E minunat, răcoritor. Am fost foarte cald azi, am fost toată ziua în căldură, ne topeam şi aerul acesta rece este minunat. Se simte ca şi cum suntem lângă o cascadă". "Îmi era foarte cald, iar acum m-am răcorit. În plus, foarte mulţi oameni vin aici şi stau, se uită, se joacă" . "Ne aerisim, ne răcorim, ne face bine pe caniculă", au spus oamenii.

"Temperaturile nu sunt atât de scăzute încât să facem zăpadă, dimpotrivă este foarte foarte cald, şi după cum aţi văzut efectul este incredibil. Îţi permiţi luxul unor 3,5 minute să zicem în Piaţa Sfatului, să te răcoreşti şi să-ţi continui călătoria prin oraş", a afirmat Dan Ghiță, viceprimar Brașov.

Ca de obicei, după temepraturile extreme, se anunţă furtuni violente. În ţară sunt in vigoare doua coduri simultan, de canicula si vijelii

În Reghin, vremea extremă a ucis doi oameni. Bărbaţii de 38 şi 45 de ani erau la pescuit si s au adapostit sub un copac cand a inceput furtuna. Au fost loviti de trasnet si au murit pe loc.

Pe Valea Prahovei, furtuna a început din senin. O vijelie puternică a măturat staţiunea Azuga. Localnicii deja se vedeau retrăind coşmarul de acum două săptămâni.

La Caraş Severin, a căzut grindină. Şi astfel de fenomene vor fi tot mai dese în următoarele ore

"Mâine, pe măsură ce temperaturile vor creşte, vântul va deveni tot mai activ, iar la rafală, vijeliile pot atinge şi viteze de 70..80 km/h. Aversele însoţite de tunete şi fulgere vor apărea din loc în loc şi vor fi zone, mai ales cele înalte, în care ar putea aduce cantităţi de apă de 50..60 l/mp. Totodată, izolat va cădea şi grindină", a transmis Simona Căpşună, meteorolog Observator.

Chiar şi aşa temperaturile nu scad sub 30 de grade Celsius.