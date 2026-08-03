HARTĂ: Cod roșu de caniculă extremă în 4 judeţe până miercuri. Temperaturi de 41°C şi nopţi tropicale

Judeţele aflate sub codul roşu de caniculă

În județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.

Temperaturile maxime vor fi de 38...39 de grade în județul Satu Mare și de 39...41 de grade în județele Bihor, Arad și Timiș. Minimele nocturne vor ajunge până la 24...26 de grade.

ANM a emis și avertizări cod galben și cod portocaliu pentru numeroase regiuni.

Cum va fi vremea în restul ţării

Luni, codul galben vizează Oltenia, Moldova, vestul și sud-vestul Munteniei și sudul Transilvaniei, unde temperaturile maxime vor fi de 33...37 de grade, iar pe alocuri nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20...22 de grade.

Tot luni, sub cod portocaliu se află județele Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș. Aici temperaturile maxime vor fi de 35...38 de grade, iar minimele de 20...24 de grade.

Marți, codul galben se extinde în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei.

Temperaturile maxime vor varia între 31...32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 37...38 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei.

Tot marți, codul portocaliu va fi în vigoare în Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei, unde maximele vor ajunge la 35...39 de grade.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Banatului.

Patru zile de căldură extremă în București

Bucureștiul intră într-un nou episod de caniculă, care va dura până joi dimineață. Temperaturile vor crește treptat până la 38 de grade, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu disconfort termic accentuat.

Începând de luni, ora 10:00, până marți, ora 09:00, va fi val de căldură, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 19...20 de grade. Noaptea va fi tropicală, iar în zona periurbană minima va coborî spre 17 grade.

De marți, ora 09:00, până miercuri, ora 09:00, valul de căldură se va intensifica, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 36...37 de grade, iar cea minimă de 19...20 de grade, mai scăzută în zona periurbană spre 17 grade.

De miercuri, ora 09:00, până joi, ora 09:00, valul de căldură va fi intens și persistent. Va fi caniculă, disconfortul termic va rămâne accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade, iar cea minimă va fi de 18...21 de grade. Noaptea va fi tropicală.

De joi, ora 09:00, până vineri, ora 10:00, valul de căldură va continua, va fi caniculă, iar disconfortul termic se va menține accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 37...38 de grade, iar cea minimă de 19...22 de grade. Noaptea va fi tropicală.

Pentru municipiul București este în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic și nopți tropicale de luni, ora 10:00 până joi, ora 10:00.

De asemenea, de marți, ora 10:00 până miercuri, ora 10:00, Capitala se va afla sub atenționare meteorologică pentru val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală.