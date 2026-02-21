Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Observator » Vremea » Iarna care refuză să plece: ninsoare, viscol şi pagube în mai multe zone din ţară. Când scăpăm de frig

Live Text Iarna care refuză să plece: ninsoare, viscol şi pagube în mai multe zone din ţară. Când scăpăm de frig

Nici bine nu a apucat să iasă soarele de după nori, că un nou cod galben de vreme rea pune stăpânire pe mare parte din România. În mai multe zone din țară a început să plouă, iar precipitațiile s-au transformat în câteva ore în ninsoare. Vântul a suflat cu rafale de până la 80 de kilometri pe oră, a smuls acoperişuri şi avariat maşini.

de Redactia Observator

la 21.02.2026 07:48
Cuprins
Sorteaza dupa:
21.02.2026, 09:15

Trafic rutier îngreunat şi drumuri închise în mai multe judeţe din ţară

Un sector de drum naţional şi 11 sectoare de drum judeţean din Ialomiţa au fost închise începând de sâmbătă, de la ora 07:00, din cauza ninsorii şi viscolului. Au fost instituite restricţii de circulaţie pe alte trei drumuri naţionale din judeţ.

Echipele ISU au intervenit pentru deblocarea a trei autoturisme aflate pe drumul judeţean dintre Grindu şi Colelia şi pentru deblocarea unui autoturism în municipiul Urziceni.

Autorităţile din judeţul Brăila au instituit restricţii temporare de circulaţie pe două sectoare de drum naţional, pe fondul ninsorii şi viscolului. De asemenea, un sector de drum judeţean, între Victoria - Bărăganu, este blocat din cauza sulurilor de zăpadă.

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Buzău anunţă sâmbătă dimineaţă că se circulă cu mare dificultate pe întreg sectorul de drum dintre Buzău şi Brăila din cauza condiţiilor meteo severe, şoferii fiind avertizaţi că vizibilitatea este scăzută, zăpada formează suluri pe carosabil, iar vântul lateral este puternic.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
21.02.2026, 09:12

Trafic în condiții de ninsoare abundentă pe aeroporturile Capitalei. Zborurile ar putea întârzia

Traficul aerian pe Aeroportul Henri Coandă și pe Aeroportul București Băneasa se desfășoară, sâmbătă dimineața, în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol.

Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București, nu sunt curse întârziate, dar zborurile pot înregistra întârzieri generate de vizibilitatea redusă și de operațiunile de degivrare a aeronavelor, pe care companiile aeriene le efectuează după îmbarcarea pasagerilor.

"Recomandăm pasagerilor să își ia toate măsurile pentru a se prezenta la timp la aeroport și să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informații referitoare la propriile zboruri", transmite CNAB.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
21.02.2026, 09:09

Recomandări pentru populaţie

Structurile MAI din municipiul București rămân mobilizate și acționează integrat pentru gestionarea eficientă a situațiilor generate de condițiile meteorologice nefavorabile. Pentru prevenirea incidentelor și protejarea vieții și bunurilor, se recomandă:

  • Echiparea corespunzătoare a autovehiculelor pentru condiții de iarnă
  • Adaptarea vitezei la condițiile de carosabil și păstrarea unei distanțe de siguranță
  • Evitarea manevrelor bruște și a depășirilor riscante
  • Acordarea priorității utilajelor de deszăpezire și autospecialelor de intervenție
  • Acordarea priorității utilajelor de deszăpezire și autospecialelor de intervenție
  • Respectarea indicațiilor polițiștilor, jandarmilor și celorlalte autorități din teren
Facebook Instagram Whatsapp Copy
21.02.2026, 09:05

Autorităţile din Capitală, în alertă

În contextul avertizării meteorologice Cod Galben pentru viscol, ninsori și polei, emisă de Administrația Națională de Meteorologie, structurile Ministerului Afacerilor Interne din municipiul București au acționat pe tot parcursul nopții pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de risc generate de condițiile meteo.

La acest moment, nu sunt înregistrate situații deosebite care să fi generat victime sau accidente grave pe fondul condițiilor meteorologice.

Polițiștii Capitalei au acționat pe tot parcursul nopții și sunt prezenți în continuare pe principalele artere, în intersecții și pe drumurile cu trafic intens.

Polițiștii rutieri monitorizează traficul și intervin acolo unde este necesar, pentru a asigura siguranța cetățenilor. 

Nu au fost închise artere de circulație, nu au fost înregistrate accidente rutiere soldate cu victime, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă.

Echipele din teren oferă sprijin conducătorilor auto aflați în dificultate și acționează pentru facilitarea intervenției utilajelor de deszăpezire, astfel încât traficul să rămână fluid și sigur.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
21.02.2026, 09:01

România, din nou sub alertă de viscol

Iarna s-a reîntors cu forţe proaspete. Ploaia care a căzut ieri în Bucureşti s-a transformat peste noapte.

La 72 de ore după ce Capitala a fost lovită de Codul Roșu de ninsoare abundentă, de ieri dimineaţă şi până mâine, o nouă atenţionare vizează Capitala şi sudul ţării. Codul Galben de viscol şi vânt a pus stăpânire pe Bucureşti încă de la miezul nopţii când a început ninsoarea. Este ora 4 dimineaţa, iar temperatura resimțită este de  -12 grade Celsius.

Şi în judeţul Bistriţa-Năsăud vântul a făcut ravagii. Un acoperiș a fost smuls de pe un bloc și a căzut peste patru maşini parcate în apropiere. Doar un miracol a făcut să nu a aibă loc nicio tragedie.

Rafalele de vânt au închis şi toate porturile de la malul mării.

Meteorologii spun că ultima răbufnire a iernii ar fi până pe 24 februarie, iar mai apoi se încălzeşte, ba chiar luna martie aduce temperaturi peste media înregistrată.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ninsori ger vremea meteo prognoza anm cod galben
Înapoi la Homepage
Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc”
Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: &#8220;Cea mai mare umilință pentru sportul românesc&#8221;
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
Comentarii