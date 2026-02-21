Trafic rutier îngreunat şi drumuri închise în mai multe judeţe din ţară

Un sector de drum naţional şi 11 sectoare de drum judeţean din Ialomiţa au fost închise începând de sâmbătă, de la ora 07:00, din cauza ninsorii şi viscolului. Au fost instituite restricţii de circulaţie pe alte trei drumuri naţionale din judeţ.

Echipele ISU au intervenit pentru deblocarea a trei autoturisme aflate pe drumul judeţean dintre Grindu şi Colelia şi pentru deblocarea unui autoturism în municipiul Urziceni.

Autorităţile din judeţul Brăila au instituit restricţii temporare de circulaţie pe două sectoare de drum naţional, pe fondul ninsorii şi viscolului. De asemenea, un sector de drum judeţean, între Victoria - Bărăganu, este blocat din cauza sulurilor de zăpadă.

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Buzău anunţă sâmbătă dimineaţă că se circulă cu mare dificultate pe întreg sectorul de drum dintre Buzău şi Brăila din cauza condiţiilor meteo severe, şoferii fiind avertizaţi că vizibilitatea este scăzută, zăpada formează suluri pe carosabil, iar vântul lateral este puternic.