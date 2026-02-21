Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cum se desfăşoară traficul în Capitală, în plin cod galben de viscol şi ninsori

Capitala a fost acoperită din nou de zăpadă, după o noapte de viscol, iar veştile de la meteorologi nu sunt tocmai bune pentru orele următoare.

de Alexia Bucur

la 21.02.2026 , 08:36

După experiența nefastă a Codului Roșu din Capitală, de data aceasta situația este îmbunătățită și traficul se desfășoară mult mai bine. Pe arterele principale, zăpada este curățată, iar pe parcursul întregii nopți, mai multe mașini de deszăpezire au intervenit în teren, dar și echipe de muncitori care au lucrat pentru a îndepărta mormanele de zăpadă și gheață de la ninsoarea precedentă.

În schimb, problemele încă persistă la nivelul trotuarelor și al străzilor secundare, acolo unde zăpada și gheața nu au fost încă îndepărtate complet, iar pietonii se pot confrunta cu un risc crescut de alunecare.

Recomandarea este să circulați cu prudență și să ieșiți din casă doar dacă este necesar, deoarece codul galben de viscol și vânt rămâne valabil până mâine dimineață.

Articolul continuă după reclamă
Alexia Bucur Like
bucuresti ninsori
Înapoi la Homepage
Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc”
Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: &#8220;Cea mai mare umilință pentru sportul românesc&#8221;
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!”
FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!”
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
Comentarii


Întrebarea zilei
Vorbiţi cu părinţii şi bunicii despre diferenţele dintre generaţii?
Observator » Vremea » Cum se desfăşoară traficul în Capitală, în plin cod galben de viscol şi ninsori