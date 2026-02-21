Capitala a fost acoperită din nou de zăpadă, după o noapte de viscol, iar veştile de la meteorologi nu sunt tocmai bune pentru orele următoare.

După experiența nefastă a Codului Roșu din Capitală, de data aceasta situația este îmbunătățită și traficul se desfășoară mult mai bine. Pe arterele principale, zăpada este curățată, iar pe parcursul întregii nopți, mai multe mașini de deszăpezire au intervenit în teren, dar și echipe de muncitori care au lucrat pentru a îndepărta mormanele de zăpadă și gheață de la ninsoarea precedentă.

În schimb, problemele încă persistă la nivelul trotuarelor și al străzilor secundare, acolo unde zăpada și gheața nu au fost încă îndepărtate complet, iar pietonii se pot confrunta cu un risc crescut de alunecare.

Recomandarea este să circulați cu prudență și să ieșiți din casă doar dacă este necesar, deoarece codul galben de viscol și vânt rămâne valabil până mâine dimineață.

