TikTokerul american Adonis l-a făcut KO pe fratele lui Rareş Ion, adolescentul mort de supradoză

Încă un tânăr din anturajul lui Vlad Pascu, şoferul condamnat pentru tragedia de la 2 Mai, este implicat într-un scandal anchetat de poliţie.

Băiatul de 20 de ani a fost bătut de un vlogger american. S-a întâmplat în plină stradă, într-o zonă foarte circulată din Piaţa Romană, iar lovitura a fost transmisă live, pe TikTok.

Tânăr: Vrei să mă loveşti?

Adonis: Da, o voi face.

Tânăr: Fă-o atunci. Fă-o.

Adonis: Pleacă din faţa mea!

Tânăr: Asta e tot ce o să faci! Îţi voi lua banii.

Adonis: Eşti sărac, nu ai niciun ban. Nu o să primeşti niciun ban! Dă-te din faţa mea!

Femeie: De ce ai făcut asta? De ce? Şi voi, românilor, vă uitaţi la el!

Adonis: Sună la Poliţie! Şi asta e o zi obişnuită în România!

Cine este tânărul lovit

Tânărul care a fost lovit este fratele lui Rareş Ion, băiatul mort de supradoză în garajul dealerul care-i furniza droguri lui Vlad Pascu. Poliţiştii spun că fusese contactat intenţionat de vloggerul american celebru pe TikTok.

Scandalul a fost transmis în direct pe contul acestuia iar martorii au sunat la 112. Influencerul american a fost dus la secţie, iar ulterior a fost reţinut.

Vineri după-amiază, influencerul american cunoscut drept Adonis a fost escortat la Secţia 1 de Poliţie din Capitală, chiar în apropiere de locul unde s-a petrecut incidentul. Acesta a fost adus la audieri şi probabil vor fi de durată deoarece, bărbatul, cetăţean american, va avea nevoie de interpret pentru a i se traduce toate întrebările pe care poliţiştii le au.

Incidentul a avut loc joi în Piaţa Romană, o zonă foarte circulată din Capitală, şi totul s-a întâmplat chiar sub privirile oamenilor şi în direct pe reţelele sociale. Bărbatul de 33 de ani l-a chemat pe Darian, tânărul de 20 de ani, pentru a face împreună un live pe TikTok şi se pare că influencerul a fost deranjat de faptul că tânărul i-a spus că nu ştie cum funcţionează lucrurile în România.

Acela a fost momentul în care Adonis îl loveşte cu pumnii pe Darian, fratele lui Rareş Ion, băiatul care a murit în urmă cu un an din cauza unei supradoze de droguri în locuinţa lui Maru, dealerul lui Pascu.

