Video Ancuţa, fetiţa ajunsă în moarte cerebrală după o banală operaţie de apendicită, s-a stins din viaţă

Ancuţa, fetiţa de doar şase ani care a ajuns în moarte cerebrală în Capitală, după o operaţie de apendicită la Constanța, a murit ieri. Atenţie, urmează detalii cu impact emoţional. Copila a fost transferată în Bucureşti în luna decembrie, însă medicii nu au mai putut să o salveze. Părinţii sunt devastaţi, şi încă aşteaptă un răspuns din partea ministrului Sănătăţii. Vă reamintim, că împreună cu micuţa Anca, în Capitală a fost transferat şi un băieţel de doi ani şi jumătate, care a murit acum o lună.

de Redactia Observator

la 21.02.2026 , 08:00

Anca a fost operată la acelaşi spital din Constanţa, ca băieţelul de 2 ani, de o banală apendicită şi a ajuns la Bucureşti în moarte cerebrală. Mama face şi ea acuzaţii grave. La 10 minute după ce a ieşit din operaţie, micuţa a intrat în stop cardiorespirator.

"A venit doamna doctor, a luat-o la palme, să vadă dacă are reacţie, nu avea nicio reacţie. A ţipat la personalul care trebuia să se uite la ea că nu a fost în stare să se uite la fată, că nu a observat mai repede. A stat în stop cam cinci minute", a spus mama fetiţei.

Şi Anca a fost transferată în Capitală.

"Să plătească pentru aceşti doi copii nevinovaţi. Cu acelaşi diagnostic, edem cerebral amândoi, moarte cerebrală amândoi, din acelaşi spital", a declarat mama fetiţei.

