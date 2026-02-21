Vremea rea din ultima perioadă ne face, pe mulţi dintre noi, să ne dorim tot mai mult să vină vara şi să ne bucurăm de vacanţă pe malul mării. Însă, natura ne îndeamnă să mai aşteptăm şi să o lăsăm să-şi urmeze cursul firesc. Pentru că pe litoralul românesc, de exemplu, ca să ajungem la apă trebuie să dăm proba de sărituri garduri. În Mamaia, în special, s-au format cratere şi dune de nisip înalte de zeci de centimetri. Şi asta pentru că relieful s-a schimbat complet, chiar şi pe plajele care până acum nu erau afectate de eroziune.

Schimbarea climatică generează modificări în ceea ce priveşti tiparul vânturilor, iar procesul de cliffing ajunge în timp să fie unul natural.

"Bazinul mediteranean, adică sudul, devine din ce în ce mai puternic, cu influenţă tot mai mare asupra Mării Negre, de asemenea şi cel continental - vestul, tot mai important şi el. Din jocul acesta sud şi vest se realizează o schimbare a tiparului curenţilor şi a aspectului ţărmului, zonele de eroziune se tot modifică. Este un fenomen, cumva, normal", a explicat Adrian Bîlbă, doctor în ştiinţe.

Plajele lărgite, cele mai afectate de eroziune

Cele mai afectate rămân însă plajele lărgite. Marea a muşcat din nisip, iar în urma valurilor au rămas dunele.

Terasele de nisip au jumătate de metru înălţime, iar accesul către ţărm este destul de dificil. Practic, trebuie să cobori cu grijă pentru a ajunge la apă.

Eroziunea costieră nu este singurul efect al schimbărilor climatice.

Temperatura apei înregistrează creşteri record în Marea Neagră

"Şi temperatura apei marine la nivelul bazinului Mării Negre se duce într-o tendinţă de creştere. Cea mai mare diferenţă a fost chiar în jur de 10 grade peste media multianuală", a transmis Răzvan Mateescu, cercetător.

Cei de la Apele Române ne dau asigurări, însă, că până la începerea sezonului estival vor remedia problema.

"Se va acţiona pe toată linia ţărmului, de la Năvodari la Vama Veche, iar acţiunile vor consta în igienizare mecanică şi manuală, nivelare, scoaterea treptată a gardurilor de stuf", anunţă Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române.

Plajele din Mamaia s-au lărgit în două etape, care s-au încheiat în 2015, respectiv 2021.

