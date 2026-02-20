La aproape un an de la moartea lui Rareş Ion, tânărul care şi-a pierdut viața în urma unei supradoze în casa dealerului Maru, fratele lui a ajuns la Poliţie, la audieri. Darian a fost bătut în centrul Bucureştiului, în timpul unui live pe TikTok, susţinut de un influencer străin. Tânărul l-a acuzat de rasism şi l-a lovit până când a căzut la pământ. Influencerul a fost reţinut, în timp ce Darian a fost lăsat să plece acasă. Prilej bun să tranşeze toată situaţia pe internet şi citez acum: "aşa se întâmplă când nu ştii cum funcţionează România". Potrivit ultimelor informaţii, TikTokerul american a primit arest la domiciliu.

De la replici acide, s-a ajuns la o bătaie generală, în centrul Capitalei, sub ochii trecătorilor. Iar totul este transmis live pe TikTok. Protagoniştii sunt Darian, un tânăr de 20 de ani din Bucureşti şi... Adonis, un influencer străin de 33 de ani urmărit pe internet de un milion de oameni.

Întâlnirea trebuia să fie una amicală

Darian fusese invitat să ia parte la un live pe TikTok de "Adonis", cunoscut pentru clipuri în care prezintă diferite ţări şi culturi.

Reporter: Băiatul a spus că tu l-ai invitat acolo? Este adevărat?

Adonis: Nu! Siguranţa este un lucru pentru care, probabil, România este cunoscută. La fel ştiu şi eu, dar când cineva vine la tine agresiv, este rasist sau are probleme cu oamenii de culoare, te scuipă în faţă şi te atacă de mai multe ori şi încearcă să escaladeze conflictul, când tu încerci să te aperi, vrei să te protejezi. […] Nu l-am lovit tare. Nu sunt un tip violent.

"Au identificat un tânăr de 20 de ani cu leziuni la nivelul feţei, precum şi un bărbat de 33 de ani, cetăţean străin, bănuit de comiterea faptei. […] Persoanei vătămate i-au fost acordate îngrijiri medicale la faţa locului, aceasta refuzând transportul la spital", a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Cătălina Toma.

După scandal, ambii tineri au ajuns la poliţie

După scandal, ambii au ajuns la poliție: influencerul a fost reținut 24 de ore.

Reporter: De ce l-ai lovit? Este doar un copil...

Adonis: Nu m-am simţit în siguranţă.

Reporter: De ce?

Adonis: A continuat să mă agreseze deşi i-am spus să se oprească.

"Bă, ***, staţi mă, vieţile mele, liniştiţi că Adonis ăla, fraierul ăla, a făcut fix ce am vrut. Asta se întâmplă, frate, dacă nu ştii cum funcţionează România, nu ştii cum funcţionează România", a spus Darian pe social media după cele întâmplate.

Cine este Darian

Darian este cunoscut în online drept fratele lui Rareș Ion, tânărul care a murit în urma unei supradoze administrate, în aprilie 2025, în casa dealerului Tudor Duma, zis Maru. Ambii făceau parte din anturajul lui Vlad Pascu.

Rareș s-a stins câteva ore mai târziu, acasă, în propria cameră, iar cel care l-a găsit fără suflare a fost chiar Darian. Maru, considerat unul dintre dealerii adolescenţilor, este de atunci în arest la domiciliu.

