Video Forfotă mare printre pasionaţii sporturilor de iarnă: "Foarte bune condiţiile de schiat"
Este forfotă mare la munte. Pârtiile sunt pline, mai ales că mulţi copii sunt în vacanţa de schi. Iar ninsorile din ultimele zile au transformat staţiunile în raiul pasionaţilor sporturilor de iarnă. Pe schiuri, placă sau sanie, distracţia este garantată.
Poiana Braşov este un furnicar, iar pe pârtii abia dacă mai ai loc să arunci un ac.
"Foarte bune, condiţiile sunt foarte bune de schiat, doar aglomeraţia de la gondolă este, în rest totul e foarte bun", explică un cetăţean.
"Calitatea bună a stratului de alunecare de pe pârtiile din masivul Postăvarul se vede şi în zonele de îmbarcare ale instalaţiilor de transport pe cablu. Coada începe undeva spre centrul staţiunii Poiana Braşov, ajunge prin zona caselor de bilete, ajunge la o lungime de peste 250 de metri", explică Claudiu Loghin, reporter Observator.
Un skipass de o zi costă 240 de lei pentru adulți, iar pentru copiii între 6 şi 12 ani 140 de lei.
Aglomeraţie e şi la Straja. Cei mici s-au distrat la maximum în vacanţa de schi.
"În vacanţă este super tare, super, relaxant, distractiv, la schi nici nu mai zic, că-i superb, deci vreme bună", a explicat Alexandra Marcu, instructor de schi.
Vremea perfectă şi zăpada din belşug au fost ingredientele unei vacanţe reuşite.
Salvamontiştii ne recomandă atenţie sporită şi ne cer să respectăm regulile, mai ales că pârtiile sunt pline, iar riscul de accidente este uriaş.
