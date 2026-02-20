Este forfotă mare la munte. Pârtiile sunt pline, mai ales că mulţi copii sunt în vacanţa de schi. Iar ninsorile din ultimele zile au transformat staţiunile în raiul pasionaţilor sporturilor de iarnă. Pe schiuri, placă sau sanie, distracţia este garantată.

Poiana Braşov este un furnicar, iar pe pârtii abia dacă mai ai loc să arunci un ac.

"Foarte bune, condiţiile sunt foarte bune de schiat, doar aglomeraţia de la gondolă este, în rest totul e foarte bun", explică un cetăţean.

"Calitatea bună a stratului de alunecare de pe pârtiile din masivul Postăvarul se vede şi în zonele de îmbarcare ale instalaţiilor de transport pe cablu. Coada începe undeva spre centrul staţiunii Poiana Braşov, ajunge prin zona caselor de bilete, ajunge la o lungime de peste 250 de metri", explică Claudiu Loghin, reporter Observator.

Articolul continuă după reclamă

Un skipass de o zi costă 240 de lei pentru adulți, iar pentru copiii între 6 şi 12 ani 140 de lei.

Aglomeraţie e şi la Straja. Cei mici s-au distrat la maximum în vacanţa de schi.

"În vacanţă este super tare, super, relaxant, distractiv, la schi nici nu mai zic, că-i superb, deci vreme bună", a explicat Alexandra Marcu, instructor de schi.

Vremea perfectă şi zăpada din belşug au fost ingredientele unei vacanţe reuşite.

Salvamontiştii ne recomandă atenţie sporită şi ne cer să respectăm regulile, mai ales că pârtiile sunt pline, iar riscul de accidente este uriaş.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături în ultima vreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰