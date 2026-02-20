Eric Dane, celebrul actor care i-a dat viață seducătorului Doctor McSteamy din "Anatomia lui Grey", s-a stins din viață la doar 53 de ani. Starul fusese diagnosticat cu o formă gravă de scleroză, în urmă cu mai puțin de un an, după ce, în timpul unei sesiuni de înot, i-a paralizat brațul. Atunci l-a salvat fiica lui. Acum, nici medicii nu au mai reușit. Moartea sa lasă un gol imens în inimile a milioane de fani din toată lumea.

Eric Dane a murit într-un spital din Los Angeles. Anunțul a fost făcut de managerul său.

"Cu inimile îndurerate, vă anunțăm că Eric Dane a încetat din viață. Și-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni dragi, de soția sa devotată și de cele două fiice frumoase, Billie și Georgia, care erau centrul lumii sale", a fost anunțul managerului său.

Boala care i-a adus sfârşitul lui Eric Dane

Articolul continuă după reclamă

Faimosul doctor din "Anatomia lui Grey" a pierdut lupta cu scleroza laterală amiotrofică, o boală neurodegenerativă care macină sistemul nervos. Actorul a descoperit problema în timp ce înota împreună cu una din fiice. Copila a fost cea care i-a salvat viața, după ce brațul drept i-a paralizat brusc în apă.

"Nu cred că este sfârșitul poveștii mele. Nu simt în sufletul meu, nu simt că este sfârșitul meu. […] Lupt cât de mult pot", spunea Eric Dane.

Boala a avansat însă fulgerător. La doar câteva luni de la diagnostic, actorul se mai putea deplasa doar în scaunul cu rotile. În octombrie, a fost internat de urgență după ce s-a prăbușit în casă, incident care l-a făcut să rateze Gala Premiilor Emmy. Suferința l-a împins spre o depresie profundă.

"Nu am motive să fiu într-o dispoziție bună în niciun moment al zilei", mai spunea Eric Dane.

Lumea întreagă l-a cunoscut însă altfel: plin de viață, carismatic și stăpân pe sine. A cunoscut succesul cu rolul lui Mark Sloan, supranumit "McSteamy", care l-a transformat într-un sex-simbol global.

Actorul a lăsat în urmă două fiice şi o milioane de fani îndureraţi

Eric Dane lasă în urmă două fete, de 14 și 15 ani. Deși căsnicia sa a fost marcată de suișuri și coborâșuri, soția sa a retras cererea de divorț în momentul în care a aflat de diagnosticul crunt.

"Le-am spus fetelor că suntem alături de oameni, indiferent de situație. El este familia noastră. El este tatăl vostru", a declarat Rebecca Gayheart.

Colegii săi i-au adus un ultim omagiu.

Ellen Pompeo, actrița care a jucat-o pe Meredith Grey, a dezvăluit cât de tragic a fost diagnosticul lui Eric Dane pentru toată lumea, dar mai ales pentru el.

"De îndată ce am aflat despre diagnosticul lui, i-am trimis un mesaj și i-am spus: 'Sunt aici dacă vrei să vorbim'. Telefonul meu a sunat 30 de secunde mai târziu", povestea Ellen Pompeo.

În ciuda degradării fizice, Eric Dane nu a abandonat lumina reflectoarelor. Actorul va putea fi văzut în următorul sezon al serialului Euphoria, un rol care va încheia o carieră de 35 de ani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vorbiţi cu părinţii şi bunicii despre diferenţele dintre generaţii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰