Video Răzbunare oarbă în Mureș. O femeie de 72 ani a fost atacată cu drujba chiar de fiul său. Bărbatul s-a sinucis

Răzbunare furibundă a unui individ în vârstă de 57 de ani din judeţul Mureş. Bărbatul locuia împreună cu mama lui, o femeie în vârstă de 72 de ani, iar scandalurile dintre cei doi erau la ordinea zilei. Ieri, orbit de furie, individul a pus mâna pe drujbă şi fără să clipească şi-a atacat mama.

de Redactia Observator

la 21.02.2026 , 08:56

Doar o minune a făcut ca femeia să nu fie ucisă de cel căruia i-a dat viaţă. A fost transportată, însă, la spital cu elicopterul, dar medicii sunt rezervaţi în privinţa şanselor de supravieţuire ale bătrânei.

Înainte să ajungă anchetatorii, atacatorul s-a sinucis cu aceeaşi armă pe care a folosit-o ca să îşi atace propria mamă.

