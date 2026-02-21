Răzbunare furibundă a unui individ în vârstă de 57 de ani din judeţul Mureş. Bărbatul locuia împreună cu mama lui, o femeie în vârstă de 72 de ani, iar scandalurile dintre cei doi erau la ordinea zilei. Ieri, orbit de furie, individul a pus mâna pe drujbă şi fără să clipească şi-a atacat mama.

Doar o minune a făcut ca femeia să nu fie ucisă de cel căruia i-a dat viaţă. A fost transportată, însă, la spital cu elicopterul, dar medicii sunt rezervaţi în privinţa şanselor de supravieţuire ale bătrânei.

Înainte să ajungă anchetatorii, atacatorul s-a sinucis cu aceeaşi armă pe care a folosit-o ca să îşi atace propria mamă.

