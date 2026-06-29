A şasea şedinţă CSAT convocată de Nicuşor Dan, azi, ora 15:00. Temele discutate: Summitul NATO şi ROMATSA

Azi de la ora 15:00 la Palatul Cotroceni are loc o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Este a şasea şedinţă CSAT convocată de Nicuşor Dan de când a devenit preşedinte. Pe agenda reuniunii se află obiectivele României la Summitul NATO de la Ankara, participarea Armatei Române la misiuni externe în 2027 şi situaţia ROMATSA, în contextul suspendării certificatului de furnizor de servicii de navigaţie aeriană.

Pe ordinea de zi a ședinței CSAT de azi sunt incluse subiecte referitoare la "obiectivele României la Summitul NATO de la Ankara din 2026; Forțele și mijloacele Armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027; Implicații pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană".

Este a şasea şedinţă CSAT convocată de Nicuşor Dan de când a devenit preşedinte. Ultima şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a avut loc la 29 mai 2026 şi a avut ca subiect de discuţie implicaţiile de securitate generate de prabuşirea unei drone ruseşti pe un bloc din Galaţi, precum şi măsurile de consolidare a apărării spaţiului aerian al României. După şedinţă, Nicuşor Dan, a declarat că "responsabilitatea integrală pentru acest incident aparţine Federaţiei Ruse".

"Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparţine Federaţiei Ruse. Ceea ce s-a petrecut astăzi la Galaţi este consecinţa directă a războiului de agresiune dezlănţuit de Rusia împotriva Ucrainei, a modului iresponsabil şi nediscriminatoriu în care Moscova operează aceste sisteme de armament în vecinătatea imediată a frontierelor NATO, precum şi a dispreţului sistematic faţă de dreptul internaţional. Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul şi la cauza acestei agresiuni", a declarat atunci şeful statului.

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Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat atunci că s-au decis trei măsuri principale: informarea aliaţilor; capabilităţi antidrone aliate suplimentare pentru consolidarea apărării noastre şi a Flancului Estic al Alianţei şi sesizarea Consiliului de Securitate al ONU.