Vremea, la extreme. După un weekend în care temperaturile au urcat și la 32 de grade Celsius în unele localități din Lunca Dunării - neobișnuit pentru data de 11 octombrie - astăzi în altă zonă a României a nins. La Bâlea Lac, la peste 2.000 metri altitudine, turiștii au avut parte de lapoviță și ninsoare. Iar temperaturile au atins un minim de 2 grade Celsius.

Locul din România în care a început să ningă deja. Temperatura a atins un minim de 2 grade Celsius - Captura FOTO

Încet, încet, iarna se instalează la cotele înalte. La peste 2.000 de metri altitudine, la Bâlea Lac, au căzut astăzi primele precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare slabă, iar versanții și platoul au fost acoperite de o peliculă subțire de zăpadă.

Temperaturile diurne abia au atins 4–5 grade cu plus, iar în prezent termometrele indică doar 2 grade Celsius.

La Bâlea urmează nopți cu temperaturi negative

Urmează nopți cu temperaturi sub pragul de îngheț: minus un grad la noapte, minus 4 grade marți noaptea și minus 2 grade în noaptea de miercuri spre joi. Pe timpul zilei, maximele se vor menține scăzute, cu doar un grad prognozat pentru marți și 3 grade miercuri. De la mijlocul săptămânii, precipitațiile mixte revin în prognoză, deși cantitățile rămân deocamdată incerte.

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Traficul rutier pe Transfăgărășan se desfășoară deschis la această oră, însă șoferii trebuie să circule cu atenție din cauza riscului ridicat de formare a poleiului pe carosabil, în special în zonele umbrite și pe serpentine. Tronsonul de altitudine rămâne deschis circulației până la data de 1 noiembrie, când drumul se va închide oficial pentru sezonul rece.