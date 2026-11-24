Vremea se menţine geroasă în cea mai mare parte din ţară, cu temperaturi minime de până la -9 grade Celsius, ninsori şi intensificări ale vântului. La munte, rafalele vor depăşi 90 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită. Precipitaţiile se vor extinde treptat în vestul ţării, în timp ce în sud-vest şi centru există riscul formării poleiului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 şi 10 grade Celsius.

Vremea la noapte

La noapte, vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ninsori slabe, local la munte și în Maramureș, pe arii restrânse în estul Transilvaniei și în nordul Moldovei, iar în nordul Carpaților Orientali se va depune strat de zăpadă de 3...6 cm. Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări în Carpații Meridionali și Orientali, cu rafale de 60...90 km/h, viscolind ninsoarea, dar trecător și cu viteze mai mici și în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei și pe litoral (rafale în general de 40...50 km/h). Temperaturile minime se vor situa între -9 și 1 grad.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 25 noiembrie în ţară

Vremea se va menține rece în majoritatea zonelor. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat ninsori slabe în nordul Carpaților Orientali, iar în regiunile vestice vor fi posibile precipitații mixte. Noaptea nebulozitatea va cuprinde treptat jumătatea vestică a țării și vor fi precipitații, mai ales sub formă de ploaie în Banat și pe alocuri în Crișana, mixte în Oltenia și pe spații mici în vestul Transilvaniei, iar în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali, nordul Carpaților Orientali și în Maramureș vor predomina ninsorile (cu depunere de strat de zăpadă 1...4 cm). Izolat vor fi depuneri de polei în sud-vest și centru. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări, ziua în Carpații Orientali și pe arii restrânse în estul Moldovei și pe litoral (în general viteze de 40...60 km/h), iar noaptea în sudul Banatului, cu viteze de 50...70 km/h, în timp ce în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși 80...90 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -1 grad în estul Transilvaniei și 10 grade în sudul Banatului, iar cele minime între -8 și 3 grade, cu valori mai mari în Dealurile de Vest, până spre 4...5 grade.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 25 noiembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 6...8 grade, iar cea minimă de -3...-1 grad.

La Cluj, vremea se menţine rece şi închisă, cu temperaturi maxime ce vor atinge în jur de 3 grade. Nu sunt anunţate ploi, însă cerul va fi înnorat, iar vântul va sufla slab şi izolat, cu rafale de 11 km/h.

Vremea de mâine 25 noiembrie la munte

Vremea se va menține rece. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat ninsori slabe în nordul Carpaților Orientali. Noaptea, nebulozitatea va cuprinde treptat cea mai mare parte a zonei și vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în Munții Banatului, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali (cu depunere de strat de zăpadă 1...4 cm). Izolat vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua în Carpații Orientali (în general cu viteze de 40...60 km/h), iar noaptea în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, unde rafalele vor depăși 80...90 km/h.