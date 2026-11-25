Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, în general la altitudini de peste 1.400 de metri, valabilă în zone din 11 judeţe, pe parcursul zilei de joi.

Conform prognozei de specialitate, joi, între orele 5:00 - 20:00, în Carpaţii Meridionali şi în Munţii Banatului, vântul va avea intensificări, cu viteze de 60 - 70 km/h, iar în zona înaltă rafalele vor atinge 90 - 110 km/h viscolind ninsoarea şi determinând scăderea vizibilităţii.

De asemenea, vor fi ninsori moderate cantitativ, îndeosebi la altitudini de peste 1.400 de metri (izolat, cantităţi de apă de 10 - 20 litri/mp) şi se va depune strat de zăpadă de 10 - 15 cm, iar în vestul Carpaţilor Meridionali, în jurul a 25 cm.

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Potrivit sursei citate, şi în sudul Banatului vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50 - 70 km/h.

Judeţele vizate de atenţionarea Cod galben sunt: Prahova, Braşov, Dâmboviţa, Argeş, Sibiu,Vâlcea, Alba, Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Caraş-Severin.