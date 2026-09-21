Vremea se răcește semnificativ marți, 22 septembrie, în toate regiunile țării, inclusiv în sud și sud-est. Temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă, iar în nord-vest și centru va fi local deosebit de rece. Ploile vor cuprinde mai multe regiuni, iar la altitudini mari sunt așteptate lapoviță și ninsoare.

Vremea de mâine 22 septembrie. Răcire accentuată, ploi și lapoviță la munte. Temperaturile scad în toată țara - Shutterstock

Valorile termice vor scădea semnificativ și în regiunile sudice și sud-estice, astfel că vremea va deveni rece pentru această dată în toată țara. În nord-vestul și centrul teritoriului va fi local deosebit de rece.

Temperaturile maxime se vor situa între 12 grade în Transilvania și 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Minimele vor coborî până la 2-4 grade în depresiunile intramontane, în timp ce pe litoral vor fi în jur de 13 grade.

Pe parcursul zilei vor fi înnorări și ploi în zona de munte și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar local și în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-10 l/mp și izolat vor depăși 15-20 l/mp. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar mai ales în sud vor fi însoțite de descărcări electrice și, izolat, de grindină.

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În timpul nopții, aria ploilor se va restrânge către regiunile centrale și sud-estice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe timpul zilei în Oltenia și local în Muntenia, iar noaptea pe litoral. Rafalele vor putea ajunge la 45-50 km/h.

Dimineața și noaptea se va forma izolat ceață, iar spre sfârșitul intervalului, în depresiunile intramontane, vor fi condiții de brumă.

Vremea la munte

În zona montană vremea va fi rece, cu precipitații în mai multe masive. La altitudini de peste 1.700 de metri vor apărea și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali și de Curbură. Mai ales în prima parte a intervalului, rafalele vor atinge 60-70 km/h.

Vremea în București

În Capitală, vremea se va răci accentuat. Cerul va avea înnorări, iar mai ales după-amiaza și seara vor fi averse. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 5-10 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. La rafală, vitezele vor putea ajunge la 35-45 km/h.

Temperatura maximă va fi de 20-22 de grade, iar minima va coborî la 8-10 grade.