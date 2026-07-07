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"Cetăţenie rusă, bilet spre front". Avertismentul transmis cetățenilor din R. Moldova

- Profimedia Images
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 07.07.2026, 10:59 | Modificat la 07.07.2026, 11:10

"Cetăţenie rusă = bilet spre front", este mesajul transmis moldovenilor de către Mihai Popșoi, șeful diplomației de la Chișinău. Avertismentul vine după ce în ultimele zile, Ministerul de Externe a anunțat că a primit informații despre cetățeni aflați în detenție administrativă în Rusia care au fost presați să semneze contracte de înrolare.

Ministrul de externe interimar al Republicii Moldova, Mihai Popşoi, le-a transmis marţi conaţionalilor săi într-o postare pe Facebook că obţinerea cetăţeniei ruse poate însemna un "bilet spre front", această declaraţie intervenind după ce ministerul său a emis în ajun o nouă alertă pentru cetăţenii Republicii Moldova care vor să călătorească sau să tranziteze Rusia, relatează Radio Chişinău.

"Cetăţenie rusă = bilet spre front", avertizează Mihai Popşoi, atenţionând în mesajul său: "Cei care pun la îndoială acest fapt, ascultaţi-l pe Aleksandr Bastrîkin, şeful Comitetului de anchetă al Rusiei, care se laudă că a prins 80.000 de migranţi. I-a pus pe toţi la evidenţă militară, iar 20.000 de tineri migranţi sunt deja pe front" în Ucraina.

"Sunt sigur că moldovenii nu-şi doresc asemenea bilete într-o singură direcţie. Atenţionez toţi cetăţenii noştri să fie vigilenţi pentru a evita situaţii regretabile, care nu mai pot fi corectate", insistă ministrul de externe moldovean.

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Ministerul de Externe al Republicii Moldova a avertizat luni că "cetăţenii Republicii Moldova care intenţionează să călătorească în Federaţia Rusă trebuie să ştie că, în ultima perioadă, a fost înregistrată o creştere a numărului de cazuri în care moldovenii sunt supuşi unor controale extinse la frontieră", potrivit NewsMaker.

Totodată, diplomaţia moldoveană a semnalat că a primit informaţii despre cazuri în care moldoveni aflaţi în detenţie administrativă în Rusia au fost presaţi să semneze contracte de înrolare în armata rusă pentru a fi trimişi pe front în Ucraina, conform portalului citat. 

Redactia Observator
Redactia Observator
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