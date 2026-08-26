Furtunile violente din Europa de Vest au ajuns la noi. Ploile torenţiale, grindina şi vântul puternic au rupt copaci şi stâlpi de electricitate, iar multe drumuri au fost blocate. Mii de oameni au rămas fără curent. Din weekend, însă, revine canicula.

Câteva minute au fost suficiente pentru ca o ploaie torenţială să măture totul în cale într-o localitate de lângă Târgu Jiu. Rafelele violente au rupt copaci şi au doborât stâlpi, iar grindina a acoperit totul. "Prăpăd, prăpăd. Aşa ceva nu am văzut de când sunt pe lumea asta. A luat ţiglele la oameni, stâlpul, a rupt pomi, picaţi. Dezastru!", spune un bărbat.

Canicula revine

Vijelia a fost anunţată de nori ameninţători. Furtuna a lăsat în urmă pagube serioase în Roşia de Amaradia. Mai mulţi stâlpi şi copaci au căzut, iar trei sate au rămas fără energeie elctrică. Un drum blocat după furtună a dat bătăi de cap localnicilor. Poştaşul nu a mai putut să ajungă în localitate chiar în ziua în care oamenii aşteptau pensiile.

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Furtunile care s-au dezlănţuit după multe zile de căldură apăsătoare vor continua până vineri, când canicula va reveni în vestul ţării. Primele două săptămâni din septembrie vor aduce temperaturi peste cele normale doar în aceaşi zonă.