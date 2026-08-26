În acest timp, şeful spionilor americani a făcut o vizită neobişnuită la Moscova. A purtat discuţii secrete cu omologul lui rus. Analiştii militari cred că a transmis un mesaj clar pentru Putin - să nu extindă războiul din Ucraina! Serviciile de informaţii din Statele Unite au avertizat că preşedintele Rusiei ar putea ordona acţiuni care să provoace ţările NATO să răspundă pe plan militar. În ultima perioadă, drone şi rachete ruseşti au pătruns frecvent pe teritoriul României, Poloniei şi ţărilor baltice.

Şeful spionilor americani a ajuns la Moscova la bordul unui avion militar, după o escală în capitala Letoniei. Un convoi de maşini americane cu numere diplomatice a fost filmat, apoi, pe străzile oraşului. John Ratcliffe a stat opt ore şi jumătate în Rusia, timp în care a discutat cu şefii serviciilor de informaţii care îi raportează direct lui Vladimir Putin.

"Bineînțeles, președintele Putin a fost informat imediat despre toate acestea. Contactele dintre serviciile speciale sunt, în sine, un fenomen pozitiv, un proces pozitiv. Astfel de contacte continuă adesea chiar și în cele mai dificile momente din relațiile bilaterale", a declarat Dmitri Peskov, purtător de cuvânt Kremlin.

Subiectele de discuţie nu au fost dezvăluite, dar ar putea avea legătură cu îngrijorările Occidentului. Drone ruseşti fac incursiuni repetate în România, Polonia, Finlanda şi ţările baltice, iar un aeroport din Germania a fost ţinta unui atac cu dronă kamikaze, din fericire, eşuat.

Articolul continuă după reclamă

"S-ar putea să iasă ceva din această întâlnire, muncim din greu pentru a pune capăt războiului. Sincer, ambii vor să se încheie", adeclarat preşedintele SUA Donald Trump.

"Deşi nu este extrem de neobişnuit să existe o astfel de comunicare, este neobişnuit faptul că ea a avut loc faţă în faţă", a explicat Angela Stent, analist politic.

Cel mai probabil, negocierile dintre şeful CIA şi directorii serviciilor de informaţii din Rusia au inclus un schimb de prizonieri. Ultima vizită a unui director CIA la Moscova a avut loc cu trei luni înainte de invazia Rusiei în Ucraina.