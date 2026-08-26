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Tim Curry, celebru pentru rolul din "The Rocky Horror Picture Show", a murit la vârsta de 80 de ani

Tim Curry, actor de la Hollywood Tim Curry, celebru pentru rolul din "The Rocky Horror Picture Show", a murit la vârsta de 80 de ani - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 26.08.2026, 19:51 | Modificat la 26.08.2026, 19:53

Actorul britanic Tim Curry, cunoscut în special pentru rolul excentricului Dr. Frank N. Furter din filmul "The Rocky Horror Picture Show", a murit la vârsta de 80 de ani. Acesta a mai jucat în filme precum "Charlie's Angels" sau "Home Alone 2: Lost in New York".

Cauza decesului nu a fost comunicată imediat, actorul se confrunta de mai mult timp cu probleme de sănătate, suferind un atac cerebral în 2012, relatează Reuters. Cel mai faimos rol al carierei sale a fost cel de debut: excentricul om de știință Dr. Frank N. Furter din comedia muzicală horror „The Rocky Horror Picture Show” (1975), unde a jucat alături de Susan Sarandon și Barry Bostwick.

Curry a avut o activitate importantă și pe scenă, fiind nominalizat de trei ori la Premiile Tony

Personajul, un savant excentric, "un dulce travestit din Transilvania transsexuală", așa cum spunea într-o secvență, îmbrăcat în lenjerie intimă neagră, ciorapi cu portjartier și machiaj strident, a transformat pelicula într-un fenomen de cult mondial, proiectat la miezul nopții în fața unor spectatori costumați în personajele filmului.

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Curry a avut o activitate importantă și pe scenă, fiind nominalizat de trei ori la Premiile Tony. Printre rolurile sale de pe Broadway s-au numărat Mozart în „Amadeus”, în 1981, precum și interpretări în „My Favorite Year” și „Monty Python's Spamalot”, unde l-a jucat pe Regele Arthur.

Actorul a apărut în numeroase filme, fiind distribuit frecvent în roluri de personaj negativ. Printre producțiile în care a jucat se numără „Clue”, „Legend”, „Annie”, „The Three Musketeers”, „Home Alone 2: Lost in New York”, „The Shadow”, „Muppet Treasure Island” și „Charlie's Angels”.

Născut la 19 aprilie 1946, în satul Grappenhall din Cheshire, Tim Curry a studiat teatrul la Universitatea din Birmingham. Pe lângă actorie, a fost cântăreț și compozitor și a cântat inclusiv alături de propria trupă rock, lansând mai multe albume. 

Redactia Observator
Redactia Observator
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