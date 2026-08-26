Poliţiştii bucureşteni fac anchetă după ce mama unui băiat de nouă ani l-ar fi agresat pe un altul, de aceeaşi vârstă, care i-ar fi lovit fiul în timpul unui conflict spontan între cei doi copii, în apropierea unui bloc din Sectorul 4 al Capitalei. Poliţia le recomandă cetăţenilor, în acest context, ca, în situaţia în care sunt martorii unui conflict sau ai unei fapte penale, să nu recurgă la acte de violenţă şi să nu încerce să îşi facă singuri dreptate.

Poliţia Capitalei informează, miercuri, în legătură cu informaţiile apărute în spaţiul public privind agresarea fizică a unui minor de către o persoană, într-o zonă din Sectorul 4, că Secţia 26 Poliţie a fost sesizată de către o femeie că fiul său, în vârstă de 9 ani, ar fi lovit de o persoană.

Reacţia Poliţiei

"Poliţiştii s-au deplasat cu operativitate la faţa locului, iar din verificările efectuate a rezultat că, în timp ce doi minori, ambii în vârstă de 9 ani, se aflau în proximitatea unui bloc din sectorul menţionat, între aceştia ar fi izbucnit un conflict spontan, context în care unul dintre minori l-ar fi lovit pe celălalt. Ulterior, la adresa respectivă s-ar fi deplasat mama copilului agresat, care, în împrejurările respective, l-ar fi agresat fizic pe cel de-al doilea minor", precizează sursa citată.

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Poliţiştii bucureşteni mai informează că femeii care a semnalat agresiunea i-au fost aduse la cunoştinţă prevederile legale privind posibilitatea emiterii unui ordin de protecţie, însă aceasta a refuzat. Cercetările sunt continuate de poliţişti din cadrul Secţiei 26 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru lovire sau alte violenţe. În acest context, Poliţia Capitalei recomandă cetăţenilor ca, în situaţia în care sunt martorii unui conflict sau ai unei fapte de natură penală, să nu recurgă la acte de violenţă şi să nu încerce să îşi facă singuri dreptate.

"Astfel de situaţii trebuie sesizate de îndată poliţiştilor, iar intervenţia directă trebuie să se limiteze la măsuri care nu pun în pericol integritatea fizică a persoanelor implicate. De asemenea, în cazul în care o persoană este victima unei agresiuni sau asistă la săvârşirea unei fapte de natură penală, aceasta este încurajată să solicite sprijinul autorităţilor", mai arată sursa citată.