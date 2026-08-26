Observator » Evenimente » Momentul în care un tânăr este înjunghiat după ce încearcă să apere un copil de un grup de adolescenți

Video Momentul în care un tânăr este înjunghiat după ce încearcă să apere un copil de un grup de adolescenți

Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Alexandra Paraschiv | Timp citire: 1 minut
Publicat la 26.08.2026, 08:23 | Modificat la 26.08.2026, 08:24

Scene înfiorătoare după un atac cu cuţite într-un parc din Galaţi. Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat de mai multe ori, după ce a încercat să apere un copil de un grup de adolescenţi care veniseră să-l bată.

După atac, agresorii au rupt-o la fugă. Unul dintre ei este surprins de camere cum aleargă peste stradă, o ia pe o alee şi intră în curtea unui centru DGASPC. Poliţiştii îi caută acum pe vinovaţi. Victima este acum în stare gravă la spital. Soţia bărbatului a povestit cum s-a întâmplat totul.

"Soţul meu a fost înjunghiat de către nişte băieţi de 16-17 ani. Pentru că cei 7, 8 băieţi cât au fost, poate chiar şi mai mulţi au venit să-l bată pe un copil aici în parc. Soţul meu s-a băgat şi un băiat l-a înjunghiat", a spus soţia tânărului înjunghiat.

Alexandra Paraschiv
Alexandra Paraschiv
Like
galati atac galati injunghiere galati adolescenti galati tanar injunghiat atac cu cutitul politie galati
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.