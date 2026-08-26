Scene înfiorătoare după un atac cu cuţite într-un parc din Galaţi. Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat de mai multe ori, după ce a încercat să apere un copil de un grup de adolescenţi care veniseră să-l bată.

După atac, agresorii au rupt-o la fugă. Unul dintre ei este surprins de camere cum aleargă peste stradă, o ia pe o alee şi intră în curtea unui centru DGASPC. Poliţiştii îi caută acum pe vinovaţi. Victima este acum în stare gravă la spital. Soţia bărbatului a povestit cum s-a întâmplat totul.

"Soţul meu a fost înjunghiat de către nişte băieţi de 16-17 ani. Pentru că cei 7, 8 băieţi cât au fost, poate chiar şi mai mulţi au venit să-l bată pe un copil aici în parc. Soţul meu s-a băgat şi un băiat l-a înjunghiat", a spus soţia tânărului înjunghiat.