O rară avertizare cod roşu de caniculă a fost emisă pentru mai multe zone din Regatul Unit, unde se aşteaptă ca temperaturile să depăşească recordurile istorice anterioare. Se vor înregistra frecvent 35 de grade şi în unele locuri se poate ajunge la peste 40 de grade. Sute de şcoli fie îşi închid complet porţile, fie trimit elevii acasă mai devreme din cauza căldurii extreme, transmite Sky News.

Marea Britanie "fierbe": cod roşu de caniculă, recorduri istorice de temperaturi şi sute de şcoli închise - Profimedia

O avertizare meteorologică cod roşu, eveniment rar, va intra în vigoare la ora locală 9 (11.00 ora României), fiind preconizate temperaturi record miercuri şi joi.

Se aşteaptă ca temperaturile să atingă valori de peste 35 de grade, căldura urmând să depăşească recordul istoric de temperatură pentru luna iunie, care a atins 35,6 în Hampshire în 1976.

Există chiar o mică şansă ca temperaturile să se apropie de 40 °C miercuri şi joi, apropiindu-se de recordul absolut al Regatului Unit de 40,3 °C, care a fost înregistrat în Coningsby, Lincolnshire, în iulie 2022.

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Purtătorul de cuvânt al Met Office, Grahame Madge, afirmă că se preconizează o temperatură maximă de 39 °C joi, cel mai probabil în Londra sau în sud-estul ţării.

"Este posibil să înregistrăm temperaturi mai mari de 39 °C dacă valorile finale se vor situa la limita superioară a intervalului nostru restrâns", a declarat Grahame Madge

Cea mai ridicată temperatură de marţi a fost înregistrată la 34,6 °C în Wisley, Surrey.

De asemenea au fost emise mai multe avertizări cod portocaliu.

Codul roşu este valabil de miercuri, de la ora 9:00, până joi, la ora 21:00, afectând următoarele regiuni:

• East Midlands

• Estul Angliei

• Londra şi sud-estul Angliei

• Sud-vestul Angliei

• Ţara Galilor

• West Midlands

Între timp, o avertizare de nivel portocaliu rămâne în vigoare până joi la ora 23:59 pentru următoarele regiuni:

• East Midlands

• Estul Angliei

• Londra şi sud-estul Angliei

• Nord-vestul Angliei

• Sud-vestul Angliei

• Ţara Galilor

• West Midlands

• Yorkshire şi Humber

Sunt în vigoare şi alerte roşii privind sănătatea din cauza căldurii

Agenţia pentru Securitate Sanitară a Regatului Unit (UKHSA) a emis, de asemenea, alerte roşii privind sănătatea din cauza căldurii pentru Estul Angliei, East Midlands, Londra, Sud-Estul, Sud-Vestul şi West Midlands, precum şi alerte galbene privind sănătatea din cauza căldurii pentru Nord-Est, Nord-Vest şi Yorkshire şi Humber.

Alertele sunt în vigoare de miercuri, ora 01:00, până joi, ora 23:00, şi înseamnă că "temperaturile extreme pot avea un impact asupra sănătăţii şi bunăstării populaţiei".

Între timp, Serviciul Meteorologic (Met Office) afirmă că o combinaţie de căldură extremă şi umiditate ar putea afecta sănătatea publică, infrastructura, alimentarea cu energie electrică şi apă şi ar putea provoca probleme legate de căldură în mai multe sectoare.

De asemenea, avertizează asupra creşterii numărului de incidente legate de siguranţa în apă, deoarece oamenii sunt mai predispuşi să viziteze zonele de coastă, lacurile sau râurile.

Sute de şcoli se vor închide

Se preconizează că temperaturile extreme din următoarele două zile vor cauza probleme şi în şcolile din toată ţara, unele dintre acestea urmând să se închidă mai devreme sau să rămână închise complet pentru a proteja elevii.

Copiii din unele şcoli au fost, de asemenea, informaţi că pot purta echipamentul de educaţie fizică în locul uniformei şcolare complete, care poate include pantaloni lungi şi sacouri.

Perturbări în traficul feroviar

Responsabilii din domeniul transporturilor au îndemnat oamenii să evite deplasările în următoarele două zile şi i-au avertizat pe cei care urmează să călătorească să se "pregătească pentru o călătorie perturbată".

Avanti West Coast va continua să opereze mai puţine curse decât de obicei până joi, precizând că există "riscul unor noi perturbări", în timp ce Chiltern Railways a anulat mai mult de jumătate din cursele sale până vineri "pentru a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă a căilor ferate".

Eurostar a anulat, de asemenea, patru trenuri care circulă între Londra şi Paris în următoarele două zile din cauza "condiţiilor meteorologice nefavorabile preconizate".