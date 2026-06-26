Momentul în care doi dealeri fug de poliţişti şi aruncă drogurile sub o maşină. Imagini bodycam în Bucureşti

Doi tineri suspectați că dețineau substanțe psihoactive au fost prinși de polițiști în urma unei urmăriri desfășurate străzile din Capitală. În timpul intervenției, oamenii legii au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare, fiind tras un foc de avertisment pentru oprirea unuia dintre suspecți.

Doi tineri, bănuiţi că deţineau substanţe susceptibile a avea efecte psihoactive, au fost prinşi după o urmărire a poliţiştilor pe mai multe străzi din Capitală, în cadrul căreia oamenii legii au folosit armamentul din dotare pentru somarea unuia dintre suspecţi.

"La data de 24 iunie, în jurul orei 20:20, poliţişti din cadrul Secţiei 4 Poliţie, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au observat două persoane al căror comportament a atras atenţia, pe şoseaua Nicolae Titulescu. În momentul în care au fost interceptate pentru legitimare şi verificări, cele două persoane au încercat să se sustragă controlului poliţienesc, fugind în direcţii diferite: una către strada Bahluiului, iar cealaltă către Bulevardul Banu Manta", informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Poliţiştii au plecat în urmărirea acestora, iar unul dintre poliţişti a reuşit în scurt timp să prindă şi să imobilizeze persoana care se deplasa către bulevardul Banu Manta, aceasta fiind identificată ca fiind un tânăr în vârstă de 23 de ani.

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Totodată, cel de-al doilea poliţist a continuat urmărirea persoanei care se deplasa către strada Bahluiului.

"Întrucât aceasta nu s-a conformat somaţiilor repetate de oprire, poliţistul a efectuat, cu respectarea prevederilor legale privind uzul de armă, un foc de avertisment în plan vertical. Ulterior, persoana s-a conformat dispoziţiilor poliţistului şi a fost imobilizată în condiţii de siguranţă. Aceasta a fost identificată ca fiind un tânăr în vârstă de 24 de ani", arată sursa citată.

Pe parcursul urmăririi, înainte de imobilizare, unul dintre cei doi tineri a aruncat sub un autoturism o pungă ce conţinea o cantitate de substanţă vegetală, susceptibilă a avea efecte psihoactive.

În urma intervenţiei, punga a fost ridicată, sigilată şi indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor, urmând a fi predată, conform competenţelor legale, către structura specializată în combaterea criminalităţii organizate pentru efectuarea investigaţiilor de specialitate.

Poliţia Capitalei precizează că în urma folosirii armamentului din dotare nu au rezultat victime omeneşti şi nici pagube materiale.

"Intervenţia promptă şi profesionistă a poliţiştilor a condus la depistarea şi imobilizarea persoanelor implicate, precum şi la ridicarea unor substanţe susceptibile a face obiectul cercetărilor în domeniul combaterii traficului şi consumului de droguri", precizează DGPMB.

Cercetările sunt continuate de către unităţile competente, în vederea stabilirii întregii situaţii de fapt şi dispunerii măsurilor legale.