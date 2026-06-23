Avertisment IGSU pentru părinţi: Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri în maşină, pe timp de caniculă

IGSU trage un semnal de alarmă în plin val de căldură şi le cere părinţilor să nu lase niciodată copiii singuri în maşină, nici măcar pentru câteva minute. Temperatura din interiorul unui autoturism poate ajunge rapid la niveluri periculoase, chiar şi atunci când afară nu pare extrem de cald. Avertismentul vine după tragedia din Franţa, unde doi copii de 2 şi 4 ani au fost găsiţi morţi într-o maşină.

"Potrivit informaţiilor apărute în mai multe articole de presă, un tragic eveniment s-a produs în Franţa, unde doi copii în vârstă de 2 şi 4 ani au fost găsiţi fără viaţă într-un autoturism. Acest caz readuce în atenţie un pericol major asociat temperaturilor ridicate, iar circumstanţele sunt în continuare în curs de investigare de către autorităţi", a transmis IGSU.

Astfel, în contextul avertizărilor şi informărilor meteorologice din această perioadă, care indică temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic accentuat, reprezentanţii IGSU au făcut apel ferm la responsabilitate şi la adoptarea măsurilor de prevenire, potrivit News.ro.

"Nu lăsaţi niciodată copiii singuri în autoturism, nici măcar pentru câteva minute. Nu lăsaţi cheile autoturismului la îndemâna copiilor. Explicaţi copiilor pericolul de a rămâne sau de a se juca într-un autoturism. Reamintim că temperatura din interiorul unui autoturism poate creşte rapid la niveluri periculoase, chiar şi în perioade în care afară nu pare extrem de cald", au arătat aceştia.

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Totodată, persoanele care observă un copil sau un animal în pericol într-un autoturism sunt sfătuite să sune imediat la 112.