Începe canicula şi în ţară! În mare parte vestul ţării este deja în vigoare un cod galben, care poate aduce temperaturi de până la 34 de grade. E clar, aşadar: trebuie să fim atenţi şi să ştim clar cum să ne ferim corect, ca să evităm insolaţia sau, mai rău, vizitele la spital.

Poate cel mai recomandat este să evităm expunerea la soare, în special între orele 11 și chiar 18, spun medicii, atunci când temperaturile pe care le-au anunțat meteorologii vor atinge 35, chiar 36 de grade Celsius.

Apoi este foarte important să ne hidratăm bine, să bem apă chiar dacă nu simțim senzația de sete și, pe cât posibil, să oprim activitățile fizice în aer liber în aceste intervale fierbinți. Apoi, hainele deschise la culoare, lejere și din materiale naturale ajută, de asemenea, corpul să-și regleze foarte bine temperatura și, la fel de utile, sunt pălăria, șapca și ochelarii de soare.

Meteorologii avertizează că este doar începutul

Articolul continuă după reclamă

Iar dacă aveți drumuri de făcut, încercați să le anulați până spre seara, atunci când atmosfera se mai destinde puțin. Și, deși vorbim, iată, de primul cod galben de caniculă al verii, meteorologii spun că este doar începutul unei perioade în care temperaturile vor continua să crească continuu.

Momentan avem acest cod galben emis pentru Crișana, Banat, Maramureș, Vestul și centrul Transilvaniei, dar și Vestul Olteniei. Se vor înregistra temperaturi care, vorbind despre 34-36 de grade Celsius, dar cele resimțite, mai ales la soare, vor fi mult, mult mai mari. Iar aici, în Câmpia de Vest, vorbim, iată, pentru prima dată în acest an și de acest indice de confort termic, temperatură umezeală care va atinge și chiar va depăși pragul critic de 80 de unități.