Colegiul Medicilor consideră că România nu îşi mai permite să piardă medici şi că "are nevoie" de ei, iar aceştia au nevoie de "de un sistem care să îi respecte şi să îi susţină". "Sănătatea nu mai are timp", afirmă reprezentanţii Colegiului Medicilor din România (CMR).

Colegiul Medicilor: Sănătatea nu mai are timp. România nu îşi mai permite să piardă medici - Inquam Photos

Preşedintele instituţiei, Cătălina Poiană, crede "cu tărie" că sănătatea "trebuie depolitizată, profesionalizată la nivelul deciziei şi al managementului", dar şi "eficientizată".

"Un sistem modern de sănătate trebuie să promoveze competenţa, profesionalismul şi performanţa. (...) Eficientizarea trebuie să ţină cont de nevoia reală de medici în sistemul medical", mai spune Poiană.

"România are nevoie de medici, iar medicii au nevoie de un sistem care să îi respecte şi să îi susţină. Un sistem de sănătate funcţional se construieşte împreună cu profesioniştii din sănătate. Motorul oricărui sistem de sănătate îl reprezintă medicii şi întregul personal medical, iar pacientul trebuie să rămână întotdeauna în centrul tuturor politicilor publice", afirmă reprezentanţii CMR într-un mesaj postat pe Facebook, intitulat „Sănătateat nu mai are timp!”.

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Sursa citată precizează că despre reforma sănătăţii se vorbeşte "de prea mulţi ani" şi că "aproape fiecare guvern a promis-o", însă România "nu îşi mai permite să piardă alţi ani în căutarea unei reforme care întârzie să producă rezultate concrete, mai ales în legătură cu resursa umană din sănătate".

"În raport cu oamenii care profesează în sănătate, ţara noastră are nevoie de stabilitate, de continuitate şi de o strategie naţională pe termen lung pentru a atrage profesioniştii din sănătate să lucreze în România. Ani la rând, salariile insuficiente, lipsa investiţiilor şi absenţa unor politici coerente de resursă umană au determinat un număr mare de medici să îşi construiască viitorul profesional în alte state. România nu îşi mai permite să piardă medici. Sănătatea nu mai are timp", arată CMR.

În acelaşi timp, adaugă sursa citată, "prea mulţi profesionişti" sunt încă nevoiţi să îşi desfăşoare activitatea în "infrastructuri învechite, fără condiţiile necesare pentru a practica medicina la standardele pe care pregătirea şi competenţele lor le permit".

"Investiţiile în infrastructură nu reprezintă doar investiţii în clădiri, ci investiţii în siguranţa pacientului şi în calitatea actului medical şi în condiţii de muncă pentru profesioniştii din sănătate", adaugă sursa citată.

Potrivit CMR, există, de asemenea, situaţii în care „meritocraţia nu a fost întotdeauna criteriul care a stat la baza deciziilor”.

"Un sistem modern de sănătate trebuie să promoveze competenţa, profesionalismul şi performanţa. Cred cu tărie că sănătatea trebuie depolitizată şi profesionalizată la nivelul deciziei şi al managementului şi, bineînţeles, că trebuie şi eficientizată. Dar eficientizarea trebuie să ţină cont de nevoia reală de medici în sistemul medical", declară prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedinta Colegiului Medicilor din România.

Potrivit surselor citate, politicile din sănătate trebuie construite cu specialişti, pe baza dovezilor şi a nevoilor reale ale pacienţilor şi ale profesioniştilor din sistem.

Colegiul Medicilor din România atrage atenţia că pacienţii şi medicii nu au interese diferite.

"Avem acelaşi obiectiv: un sistem medical funcţional, performant, sigur şi orientat spre dezvoltare şi sănătate. Orice strategie pentru sănătate trebuie să înceapă cu oamenii care fac medicina posibilă. Fără medici şi fără personal medical bine pregătit, motivat şi respectat, nu poate exista dezvoltare în sănătate. Acesta este momentul în care România trebuie să decidă dacă sănătatea rămâne un domeniu administrat de la o criză la alta sau devine, în sfârşit, o prioritate strategică naţională gândită acum pentru astăzi şi pentru mâine. Viitorul sistemului de sănătate depinde de deciziile pe care le luăm astăzi! Iar cea mai importantă investiţie pe care o putem face este în oamenii care profesează, zi de zi, în sistemul medical românesc", mai precizează reprezentanţii Biroului Executiv al Colegiul Medicilor din România.