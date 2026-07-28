Airbus, cel mai mare producător de aeronave din lume, a finalizat un zbor de probă maraton de peste 24 de ore, iar un avion pe distanţe lungi modificat A350 a aterizat în Franţa marţi, de la Melbourne, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Testul reprezintă o etapă cheie în proiectul "Sunrise" dezvoltat de compania aeriană australiană Qantas, menit să lanseze cele mai lungi servicii comerciale de transport de pasageri din lume şi să relanseze călătoriile pe distanţe lungi eliminând escalele între Australia şi Europa.

Ar urma să înceapă efectuarea călătorilor din aprilie 2027

Modelul special adaptat A350-1000ULR va oferi din aprilie 2027 zboruri ultra-lungi non-stop între Sydney şi Londra. Din iunie, Airbus efectuează o campanie de testare a acestui model, care rămâne în aer 24 de ore şi 24 de minute, acoperind o distanţă de 23.075 km fără oprire, înainte de a ateriza în oraşul francez Toulouse, unde este fabrica Airbus.

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Conform site-ului de urmărire a aeronavelor FlightRadar24, călătoria a fost a doua cea mai urmărită vreodată pe canalele sale, după zborul din 2024 care a transportat sicriul Reginei Elisabeta a II-a. 3.652.947 au urmărit zborul în timp de real pe aplicaţiile de monitorizare. În 2005, un avion Boeing 777-200LR Worldliner a zburat 21.601,7 km de la Hong Kong la Londra, în 22 de ore şi 42 de minute.

Qantas a comandat 12 aeronave A350-1000ULR, care vor lega Australia de Londra şi New York în aproximativ 20 de ore. Primul avion, care a transportat 20.000 litri de combustibil şi poate găzdui 238 de pasageri, ar urma să înceapă efectuarea călătorilor din aprilie 2027. Qantas se aşteaptă să opereze zboruri ultra-lungi non-stop între Sydney şi Londra din octombrie 2027.