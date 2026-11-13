Schimbare radicală a vremii în România. Oraşul în care temperaturile scad de la 25 la 8 grade, într-o zi

Vremea se schimbă radical în Bucureşti, de la o zi la alta. După o vineri cu temperaturi neobişnuit de ridicate pentru mijlocul lunii noiembrie, de până la 27 de grade, Capitala va fi lovită de un val de aer rece. Sâmbătă, maximele vor coborî până la 8 grade, iar pe timpul nopţii temperaturile vor ajunge la minus un grad. Meteorologii anunţă şi ploi, rafale de vânt şi o răcire accentuată a vremii, fiind emisă o informare meteorologică valabilă până duminică dimineaţă.

Vineri, vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată, astfel că temperatura maximă va fi de 25-27 de grade. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, apoi nebulozitatea se va accentua și va ploua (se vor acumula cantități de apă în general de 20-25 l/mp). Ploile vor avea și caracter de aversă și vor fi posibile descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat (rafale de 40-45 km/h). Temperatura minimă va fi de 6-8 grade.

Vremea se va răci accentuat sâmbătă, astfel că temperatura maximă, care se va atinge la începutul zilei, se va situa în jurul valorii de 8 grade. Cerul va fi mai mult noros și va ploua slab pe parcursul zilei (se vor acumla cantități de apă în general de 3-5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de minus un grad. Spre sfârșitul nopții vor fi condiții de ceață.

"În intervalul 13 noiembrie, ora 10 - 15 noiembrie, ora 10 pentru zona municipiului București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ și răcire accentuată a vremii", precizează meteorologii ANM.