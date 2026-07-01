Marocan expulzat din România pentru 10 ani, la cererea SRI din motive de securitate naţională

Un cetăţean marocan a fost declarat indezirabil în România pentru 10 ani, din motive de securitate naţională. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Bucureşti la solicitarea SRI.

SRI spune că individul era monitorizat din 2025 și că a desfăşurat activităţi considerate risc la adresa securităţii naţionale, în zona legislaţiei antiterorism.

Era considerat într-un proces de radicalizare avansată și ar fi avut simpatii pentru organizaţii teroriste din Orientul Mijlociu. În plus, ar fi încercat să promoveze ideologia acestor grupări şi să influenţeze alte persoane din România.

"La sesizarea Serviciului Român de Informații, la 01.07.2026, prin hotărârea nr. 1189, Curtea de Apel București a dispus declararea ca persoană indezirabilă pentru România a cetățeanului marocan H.E.M., pentru o perioadă de 10 ani.

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Cetățeanul marocan s-a relocat din Maroc în România în 2023.

H.E.M. a intrat în atenția SRI la finalul anului 2025 întrucât derula activități care, potrivit cadrului legal în domeniul antiterorism, constituie riscuri la adresa securității naționale.

H.E.M. este într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare, în etapa pre-acțională.

Totodată, H.E.M. este simpatizant al organizațiilor teroriste active în Orientul Mijlociu. Cetățeanul marocan derulează activități de promovare a unor grupări teroriste, respectiv a ideologiei teroriste, acționând ca factor de radicalizare asupra unor persoane din România", a transmis SRI.