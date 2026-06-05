Vreme severă în România: Cod galben de vijelii, descărcări electrice și grindină în aproape toată ţara

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabilă vineri, 6 iunie, între orele 12:00 și 23:00.

Potrivit meteorologilor, zonele vizate sunt Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și zonei montane, precum și local Maramureșul, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei.

Rafale de până la 70 km/h

În aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, care se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, pe alocuri, vijelii. Vântul poate atinge viteze de 50–70 km/h, iar izolat sunt posibile căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

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În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp.

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor mai fi local și în noaptea de sâmbătă spre duminică, în estul și sud-estul țării. Duminică, ploile și fenomenele asociate instabilității atmosferice se vor semnala mai ales în jumătatea de est a teritoriului.