România intră sub influența unui episod de vreme rece și instabilă, cu ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și precipitații mixte la munte. Luni, 12 octombrie, temperaturile vor scădea semnificativ în mai multe regiuni, iar în București sunt așteptate ploi pe aproape tot parcursul zilei, cu acumulări de apă de până la 20–30 l/mp. La altitudini de peste 1.500 de metri, ploile se vor transforma pe alocuri în lapoviță și ninsoare.

Vremea de mâine 12 octombrie. Unde va ploua cel mai mult și în ce zone sunt așteptate lapoviță și ninsoare

La noapte, cerul va avea înnorări și va ploua în Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Maramureșului, a Moldovei și a Munteniei și izolat în Banat și Crișana. Vor fi mai ales averse, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi local de 10...15 l/mp și izolat de peste 20...30 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură, unde rafalele vor atinge 70...90 km/h, dar local și în regiunile estice și sud-vestice cu viteze în general de 40...50 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între 5 grade în vest și 16 grade pe litoral. Izolat va fi ceață.

Vremea de mâine 12 octombrie. Unde va ploua cel mai mult și în ce zone sunt așteptate lapoviță și ninsoare

Vremea de mâine 12 octombrie în ţară

În vestul, nord-vestul și sud-vestul țării valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua anterioară, însă în rest vremea se va răci semnificativ. Cerul va avea înnorări și va ploua în Muntenia, cea mai mare parte a Dobrogei, Moldovei, Olteniei și Transilvaniei și izolat în celelalte regiuni. Ploile vor avea caracter de aversă și pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice. Vor fi ploi însemnate în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și în Carpații de Curbură, astfel că în intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și pe arii restrânse de 40...50 l/mp. La munte, cu precădere la altitudini de peste 1500 m, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură (rafale de 70...90 km/h), dar local și în vestul Olteniei, estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și al Banatului cu viteze în general de 45...50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 grade în depresiuni și 23 de grade în Dobrogea, iar cele minime se vor situa între 3 grade în vestul Transilvaniei și 14 grade pe litoral. Izolat dimineața și noaptea va fi ceață.

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Vremea de mâine 12 octombrie în Bucureşti

Vremea se va răci semnificativ. Cerul va fi noros și va ploua în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi și averse și se vor cumula cantități de apă în general de 20...30 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări ziua (viteze la rafală de până la 45 km/h). Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 9...10 grade.

Vremea de mâine 12 octombrie. Unde va ploua cel mai mult și în ce zone sunt așteptate lapoviță și ninsoare

Vremea de mâine 12 octombrie la munte

Valorile termice vor continua să scadă în toată zona montană. Cerul va fi noros și local va ploua, îndeosebi în masivele sudice și estice. Ploile vor avea caracter de aversă și vor fi însemnate în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, astfel că în intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și pe arii restrânse de 40...50 l/mp. Cu precădere la altitudini de peste 1500 m, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură (rafale de 70...90 km/h).