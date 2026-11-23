Cod Portocaliu de vânt în două judeţe. Rafalele vor atinge viteze de 80 km/h
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni, o avertizare tip cod Portocaliu de vânt în intervalul 15:20 – 18:00 pentru două judeţe. Vor fi semnalate intensificări puternice ale vântului cu viteze de rafală de peste 70...80 km/h.
Judeţele vizate sunt Dolj şi Mehedinţi. Localităţile vizate sunt următoarele:
Județul Dolj: Calafat, Băilești, Poiana Mare, Moțăței, Segarcea, Sadova, Călărași, Valea Stanciului, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Ostroveni, Plenița, Galicea Mare, Desa, Bistreț, Bârca, Unirea, Gighera, Rast, Bechet, Cerăt, Vârvoru de Jos, Afumați, Goicea, Orodel, Giurgița, Lipovu, Carpen, Urzicuța, Gângiova, Piscu Vechi, Dobrești, Caraula, Giubega, Vela, Ghidici, Negoi, Terpezița, Seaca de Câmp, Grecești, Brabova, Cioroiași, Perișor, Vârtop, Siliștea Crucii, Măceșu de Sus, Sălcuța, Întorsura, Catane, Galiciuica, Măceșu de Jos, Cârna, Verbița, Seaca de Pădure, Radovan, Gogoșu, Botoșești-Paia, Izvoare.
Judeţul Mehedinţi: Vânju Mare, Pătulele, Cujmir, Bălăcița, Salcia, Oprișor, Gârla Mare, Gruia, Punghina, Bâcleș, Dârvari, Vânători, Vlădaia, Pădina, Obârșia de Câmp, Braniștea, Pristol, Vrata, Poroina Mare, Corlățel.