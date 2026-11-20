România este lovită de un episod de vreme extremă. Este cod roșu de vânt în mai multe judeţe, mai ales în zonele de munte, unde rafalele pot ajunge la 140 de kilometri pe oră, cu o forță comparabilă cu cea a unui uragan.

Vântul a făcut deja pagube în mai multe județe: copaci au căzut peste mașini și drumuri, iar mii de oameni au rămas fără curent electric. Probleme au fost raportate în Neamţ, Bacău, Sibiu, Harghita și Vrancea.

Pagubele produse de rafalele puternice în Hunedoara

Aproximativ 2.000 de consumatori din judeţul Hunedoara au rămas fără energie electrică şi mai mulţi arbori au căzut la pământ din cauza vântului care a suflat cu putere în noaptea de joi spre vineri, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara (ISU).

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În localităţile Mintia şi Gânţaga, vântul a doborât un stâlp de electricitate şi unul de telefonie, în timp ce la Deva, pe strada Minerului, un copac s-a prăbuşit peste un autoturism.

"În ceea ce priveşte alimentarea cu energie electrică a populaţiei, au fost afectaţi 1.979 de consumatori, aparţinând localităţilor: Balşa, Bătrâna, Buceş, Cerbăl, Certeju de Sus, Deva, Ilia, Teliucu Inferior, Veţel şi Vorţa. Menţionăm faptul că echipele specializate ale distribuitorului de energie electrică se află în continuare în teren, în vederea remedierii deficienţelor înregistrate", a transmis sursa citată.

În municipiul Brad şi în satele Brâznic, Bozeş, Almaşu Sec, Gânţaga, Leauţ, Toteşti pompierii au acţionat pentru degajarea arborilor căzuţi pe carosabil sau pe diferite căi de acces. În urma acestor evenimente nu au fost înregistrate victime.

Judeţul Hunedoara se află, vineri, între orele 10:00 - 16:00, sub avertizare meteorologică Cod Galben, de intensificări ale de vântului. În intervalul menţionat, vântul va avea intensificări cu viteze ce vor atinge 50-70 km/h, iar la munte, viteze de peste 80-100 km/h, cu cele mai mari viteze pe creste, au precizat reprezentanţii ISU Hunedoara

Acoperișuri smulse de vânt în Neamţ

Vântul puternic a doborât mai mulți copaci peste fire de energie electrică și a smuls elemente de acoperiș de pe blocuri, a informat, vineri, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț.

Pompierii au intervenit în localitățile Borlești și Cuejdiu pentru îndepărtarea unor crengi de copac căzute pe firele electrice. În municipiul Piatra-Neamț, pompierii au fost solicitați în mai multe cartiere pentru a îndepărta bucăți de acoperiș care erau desprinse sau prezentau risc de cădere.

Tot la Piatra-Neamț, cabluri de telecomunicații au căzut peste un autobuz fără călători, aflat în mers. Pompierii voluntari din Bicaz au acționat pentru îndepărtarea unui arbore căzut pe carosabil. La Tașca, voluntarii au intervenit la un copac căzut peste fire electrice, iar la Girov a existat o intervenție la un stâlp de telefonie căzut peste poarta unei case.

La ora 8:00, peste 11.000 de consumatori din localitățile Bicaz, Izvorul Muntelui, Izvorul Alb, Pipirig, Pluton, Ceahlău, Bistricioara, Tașca și Gârcina nu erau alimentați cu energie electrică. Județul Neamț este vizat de un cod roșu și portocaliu de intensificări ale vântului.

Copaci doborâţi peste maşini în Bacău

Mai mulţi copaci au fost doborâţi de vântul puternic, în noaptea de joi spre vineri, pe carosabil, maşini sau linii electrice, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău.

În localitatea Solonţ, o bucată din acoperişul unei locuinţe desprinse de vânt a avariat o conductă de gaz. "Alimentarea cu gaz a fost oprită, iar operatorul de distribuţie a fost anunţat", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, Ancuţa Socaci.

În satul Pânceşti din comuna Sascut, un copac a căzut pe carosabil, fiind avariate şi linii electricitate. În satul Poiana Sărată din comuna Oituz, un arbore a căzut pe drumul naţional DN 11 şi a blocat o bandă de circulaţie.

O situaţie similară a fost înregistrată şi în localitatea Pârjol. Pe strada Aviatorilor din municipiul Bacău, un copac a căzut peste un autoturism. Nu s-au înregistrat victime.

"Pentru gestionarea situaţiilor semnalate, au fost mobilizate echipaje de pompieri, fiind anunţate şi serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, precum şi operatorii de utilităţi, acolo unde a fost necesar", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău. Judeţul Bacău este sub avertizare de cod roşu şi portocaliu de intensificări puternice ale vântului.

Copaci căzuţi pe drumuri şi peste o casă în Sibiu

Pompierii sibieni au fost solicitaţi, vineri dimineaţa, la nouă intervenţii în urma vântului puternic, pentru îndepărtarea unor copaci căzuţi, a unor elemente de construcţie desprinse şi pentru o problemă la cablurile electrice, a informat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, Andreea Ştefan.

Potrivit sursei citate, pompierii intervin pentru îndepărtarea a trei copaci, dintre care unul a căzut peste zidul şi acoperişul unei case din localitatea Şeica Mare. Ceilalţi doi copaci au căzut pe carosabil, pe strada Maramureşului şi în Piaţa Tălmaciu, în municipiul Sibiu.

Tot vineri dimineaţa, pompierii au intervenit pe bulevardul Victoriei din municipiul Sibiu, pentru a îndepărta de pe carosabil şi de pe trotuar bucăţi din gardul de protecţie de la Palatul Justiţiei, desprinse din cauza vântului puternic.

Anterior, ISU Sibiu raportase alte cinci intervenţii în judeţ, în urma cărora nu au fost înregistrate victime. În municipiul Sibiu, pompierii au intervenit pe strada Zidului pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie care riscau să cadă, iar pe strada Zăvoi - pentru îndepărtarea unei bucăţi de tablă, de aproximativ 10 metri pătraţi, desprinsă de pe acoperişul unei case.

La Mediaş, un echipaj a intervenit după ce s-a produs o flamă la cablurile electrice de pe strada Avram Iancu. Pompierii au fost solicitaţi şi pentru degajarea a doi copaci căzuţi pe carosabil, unul la ieşirea din Mediaş spre Ighişu Nou, iar celălalt la ieşirea din Ocna Sibiului spre Mândra.

Administraţia Naţională de Meteorologie a anunţat că până vineri, la ora 10:00, zona joasă a judeţului Sibiu se află sub cod portocaliu de vânt, cu rafale de 70 - 90 km/h. Între 800 şi 1.200 de metri altitudine, rafalele pot ajunge la 100 - 130 km/h, iar peste 1.200 de metri este cod roşu, cu rafale care pot depăşi 140 km/h. Pentru zona joasă a judeţului, între orele 10:00 şi 16:00 este anunţat cod galben, cu rafale de 50 - 70 km/h.

ISU Sibiu recomandă populaţiei să evite deplasările care nu sunt necesare, să nu se adăpostească şi să nu parcheze lângă copaci, stâlpi de electricitate sau panouri publicitare. Pompierii le cer cetăţenilor să păstreze distanţa faţă de cablurile electrice căzute şi faţă de clădirile de pe care se pot desprinde elemente de construcţie.

DN 13B, în Harghita, închis circulaţiei

Pompierii militari şi civili şi angajaţi ai Secţiei de Drumuri Naţionale au intervenit în mai multe zone ale judeţului Harghita, după ce vântul puternic a doborât arbori pe carosabil, în contextul avertizărilor meteorologice de cod roşu şi cod portocaliu.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Oltul" Harghita, au fost înregistrate mai multe apeluri la 112, care au semnalat căderi de arbori în zona Bucin, pe DN 13B, la Liban, pe DJ 138, pe DN 12C, Gheorgheni - Lacu Roşu, precum şi în municipiul Miercurea Ciuc, unde un copac a căzut peste un autoturism.

Pentru degajarea arborilor au intervenit echipaje ale ISU Harghita, Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă din localităţile Praid, Suseni şi Joseni, precum şi echipe ale Secţiei Drumuri Naţionale şi Judeţene.

DN 13B, între Gheorgheni şi Praid, este închis circulaţiei publice începând cu ora 7:00. Până în prezent, nu au fost înregistrate victime sau alte probleme deosebite. Pompierii rămân mobilizaţi şi pregătiţi să intervină pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice periculoase, a mai transmis sursa citată.

Pene de curent în 11 localităţi din Vrancea

Aproximativ 1.750 de consumatori din 11 localităţi ale judeţului au rămas fără energie electrică, vineri dimineaţă, în contextul avertizării Cod roşu de vânt puternic, iar pompierii intervin pentru degajarea a doi arbori căzuţi pe carosabil în comuna Soveja, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea.

"La nivelul judeţului Vrancea, 11 localităţi din comunele Vintileasca, Jitia, Soveja şi Câmpuri sunt afectate de întreruperi în alimentarea cu energie electrică. Sunt afectaţi aproximativ 1.750 de consumatori. Echipele operatorului de distribuţie intervin pentru remedierea defecţiunilor", au precizat reprezentanţii ISU Vrancea.

Totodată, pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Soveja intervin, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Soveja, pentru îndepărtarea a doi arbori căzuţi pe partea carosabilă, în comună. Judeţul Vrancea se află, vineri, în intervalul orar 01:00 - 10:00, sub avertizare meteorologică Cod roşu de vânt. Cursurile sunt suspendate în tot județul.

Porturile, închise din cauza vântului puternic

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă în Dobrogea, în intervalul 20 noiembrie, ora 01:00 – 20 noiembrie, ora 16:00. Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări cu viteze de 50–70 km/h. Porturile sunt închise din cauza rafalelor puternice.

Apelul autorităţilor

Încă de la emiterea avertizărilor meteorologice privind intensificările puternice ale vântului, pompierii militari au fost în permanență pregătiți să intervină pentru sprijinirea populației și a autorităților locale, în vederea prevenirii situațiilor de risc care ar putea pune în pericol vieți omenești și bunuri materiale.

Astfel, în intervalul 19.11.2026, ora 08.00- 20.11.2026, ora 08.00, au fost înregistrate efecte la nivelul a 81 localități din 24 județe (AB, AR, BC, BH, BN, BV, CS, CJ, CV, DJ, GR, GJ, HR, HD, IF, MM, MS, NT, OT, SB, TR, TM, TL, VN) și municipiul București.

Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 3 curți, 1 beci, precum și pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la acoperișurile a 11 imobile și degajarea a 88 de copaci și 6 stâlpi de electricitate prăbușiți din cauza vântului puternic. În urma acestor evenimente au fost avariate 5 autovehicule. Din fericire, manifestarea acestor fenomene meteorologice nu a provocat victime și nu au fost raportate persoane rănite.

De asemenea, circulația rutieră a fost temporar afectată pe 2 drumuri naționale (DN 12A/HR, DN 13B/HR) din cauza copacilor prăbușiți pe carosabil.

La acest moment, colegii noștri sunt în teren și desfășoară misiuni pentru îndepărtarea copacilor prăbușiți pe carosabil în județele Caraș-Severin, Harghita, Neamț, Sibiu și Tulcea. Un aspect important de menționat este faptul că, în prezent, nu sunt semnalate persoane blocate sau urgențe medicale ce nu pot fi asigurate din cauza fenomenelor hidrometeorologice.

Concomitent cu misiunile pentru înlăturarea efectelor generate de vremea nefavorabilă, pompierii militari au acționat pentru stingerea celor 40 de incendii izbucnite la nivel național, acordarea măsurilor de prim ajutor în urma celor aproximativ 1.400 de solicitări din partea populației, precum și pentru gestionarea a 220 de misiuni pentru protecția comunităților și a bunurilor acestora. Pe timpul misiunilor desfășurate, 19 de persoane aflate în situații critice au fost salvate.

Având în vedere că avertizările meteorologice emise de către Administrația Națională de Meteorologie care vizează mai multe zone din țară sunt încă în vigoare, facem apel la cetățeni să țină cont de recomandările noastre:

asigurați obiectele din curți și balcoane care pot fi luate de vânt și închideți bine ușile și ferestrele. Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și semnalați autorităților orice situație periculoasă;

păstrați distanța față de copaci, stâlpi, panouri publicitare și alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

renunțați la deplasările pe traseele montane, în special pe creste, pe durata manifestării fenomenelor meteorologice periculoase. Dacă vă aflați deja la munte, adăpostiți-vă în cabane sau spații sigure până la ameliorarea vremii. Verificați în prealabil funcționarea telecabinelor și telescaunelor, deoarece acestea pot fi oprite din cauza vântului puternic;

limitați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime poate deveni periculos în condiții de vânt puternic;

evitați atingerea stâlpilor sau firelor căzute la pământ;

în situația manifestării vântului puternic, rămâneți în spații închise care vă asigură protecția și evitați deplasarea în zone cu copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți de vânt.

Forțele de intervenție sunt pregătite în orice moment să sprijine populația și să gestioneze prompt orice situație de urgență, inclusiv cele cauzate de fenomenele meteorologice nefavorabile.

Recomandăm populației să urmărească sursele oficiale de informare, să respecte recomandările autorităților și să se pregătească pentru posibile intervenții de urgență în cazul apariției unor riscuri iminente.