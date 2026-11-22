Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo de precipitații pentru aproape toată țara și viscol la munte, valabilă de duminică, până marți seara, precum și un Cod galben de ninsori viscolite însemnate cantitativ în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali la altitudini în general de peste 1.500 de metri și ploi însemnate cantitativ în sudul Banatului, care va intra în vigoare duminică seara.

Potrivit informării emise de ANM, de duminică, până marți, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării (10-15 l/mp local, respectiv 20-40 l/mp pe arii restrânse în vest și la munte). În zonele montane și în nordul Moldovei vor predomina treptat ninsorile. În Maramureș, Transilvania și zonele deluroase, până luni după-amiază vor fi ploi, ulterior precipitațiile urmând să se transforme în lapoviță și ninsoare. În restul teritoriului vor predomina ploile.

Strat de zăpadă de 30 cm

Stratul de zăpadă va ajunge la 10-30 de centimetri la munte și, izolat, la 2-6 centimetri în zonele deluroase din centrul și nordul țării.

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Vântul va sufla cu 40–60 km/h în cea mai mare parte a țării, viscolind trecător ninsoarea și în zonele joase din centru și nord, iar la altitudini mari, viteza la rafală va putea atinge până la 100 de km/h.

ANM a mai emis un Cod galben care vizează zona montană, unde la altitudini în general de peste 1.700 de metri vântul va avea intensificări cu rafale de 80-100 km/h.

De asemenea, de duminică, până luni, mare parte a Carpaților Meridionali și sudul Banatului se vor confrunta cu ninsori însemnate cantitativ, viscol și precipitații abundente.

La munte se vor acumula 10–25 l/mp, se va depune strat de zăpadă de 10-15 cm (izolat 25 cm), iar vântul va sufla cu 70-100 km/h, viscolind ninsoarea. În sudul Banatului va ploua și se vor strânge 25-30 l/mp, izolat chiar 40 l/mp.

Trei coduri de vreme severă, luni

Cel mai sever episod este prognozat pentru ziua de luni, când în paralel, vor fi active trei coduri de avertizare, două galbene și unul portocaliu.

Codul galben vizează Carpații Occidentali, Meridionali și Carpații de Curbură, unde sunt prognozate ninsori moderate cantitativ, în jur de 10 l/mp, și depunerea unui strat de zăpadă de 5-10 centimetri. Vântul va avea viteze de 60-90 km/h.

Avertizarea Cod portocaliu vizează Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri. În aceste zone, vântul va sufla cu rafale de 100-120 km/h.

Celălalt Cod galben va fi de vânt și va fi valabil în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei și Dobrogea. Rafalele vor atinge 50-70 km/h.

Cum va fi vremea în Capitală

Cerul se va înnora, iar în a doua parte a nopții, va ploua slab (2...4 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 4...6 grade.

Luni, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua (5...10 l/mp, izolat 15 l/mp). Vântul va sufla moderat, trecător cu intensificări (viteze de 40...45 km/h) mai ales pe parcursul zilei. Temperatura maximă va fi de 12...14 grade, iar minima de 1...2 grade.

Marţi, vremea se va răci accentuat, astfel valorile termice se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, iar vântul va prezenta intensificări temporare (viteze la rafală de 40...50 km/h). Temperatura maximă va fi de 7...8 grade.