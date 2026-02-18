Vremea de mâine 19 februarie. Ninsori viscolite la altitudine și risc de polei în mai multe zone din ţară
Vremea rămâne rece în următoarele ore, cu ninsori slabe în mai multe regiuni și vânt puternic la munte, unde rafalele vor viscoli temporar ninsoarea. De mâine, temperaturile vor crește treptat în cea mai mare parte a țării, însă sunt așteptate ploi, precipitații mixte și condiții de polei pe alocuri.
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ninsori slabe în Maramureș, local în zonele montane și în Transilvania, iar izolat și în restul țării. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în zona Carpaților Meridionali și de Curbură, unde ninsorile vor fi temporar viscolite, cu rafale în general de 70-90 km/h. La începutul intervalului, vântul va fi mai puternic și în Dobrogea, jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei, unde vitezele pot ajunge la 50-70 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între -10 și 0 grade Celsius, iar izolat se va forma ceață.
Vremea de mâine 19 februarie în ţară
Valorile termice vor crește în majoritatea zonelor țării, apropiindu-se de normalul perioadei în regiunile estice, iar în rest situându-se peste mediile multianuale. Cerul va fi variabil în sud și sud-est, iar în celelalte regiuni va prezenta înnorări temporare. Pe parcursul zilei se vor semnala precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie în Crișana și Maramureș, precipitații mixte izolat la munte, iar în Moldova, pe arii restrânse, va fulgui. Pe timpul nopții, ploile vor fi mai frecvente în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și al Olteniei, iar în zonele montane din aceste regiuni se vor semnala precipitații mixte. Izolat, se va putea forma polei sau ghețuș. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sud-vest și în extremitatea de sud-est, unde rafalele vor atinge 45-60 km/h. În zona montană înaltă, vântul va sufla mai tare, cu viteze în general de 70-90 km/h, viscolind trecător ninsoarea. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 și 14 grade, iar cele minime între -10 și 7 grade. Pe spații restrânse se va semnala ceață.
Vremea de mâine 19 februarie în Bucureşti şi Cluj
În București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 4 grade, în timp ce minima se va încadra între -7 și -5 grade.
La Cluj, vremea va fi ușor mai caldă decât în ziua precedentă, cu o temperatură maximă de aproximativ 5 grade. Nu sunt așteptate precipitații, iar vântul va fi mult mai slab comparativ cu astăzi, cu viteze de până la 17 km/h.
Vremea de mâine 19 februarie la munte
La munte, cerul va prezenta înnorări temporare, iar pe parcursul zilei, pe alocuri, se vor semnala precipitații mixte. Pe suprafețe restrânse există condiții de formare a poleiului sau a ghețușului. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, unde rafalele vor atinge în general 70-90 km/h, viscolind trecător ninsoarea.
