Vremea de mâine 19 februarie. Ninsori viscolite la altitudine și risc de polei în mai multe zone din ţară

Vremea în Bucureşti

La Cluj, vremea va fi ușor mai caldă decât în ziua precedentă, cu o temperatură maximă de aproximativ 5 grade. Nu sunt așteptate precipitații, iar vântul va fi mult mai slab comparativ cu astăzi, cu viteze de până la 17 km/h.

Vremea de mâine 19 februarie la munte

La munte, cerul va prezenta înnorări temporare, iar pe parcursul zilei, pe alocuri, se vor semnala precipitații mixte. Pe suprafețe restrânse există condiții de formare a poleiului sau a ghețușului. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, unde rafalele vor atinge în general 70-90 km/h, viscolind trecător ninsoarea.