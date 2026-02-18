Cel mai sever episod de viscol din această iarnă a „paralizat“ întreaga ţară. Din această dimineaţă, Capitala a intrat sub cod roşu de ninsori abundente până după ora 8, iar stratul de zăpadă poate ajunge până la jumătate de metru. Zăpada a făcut prăpăd şi în alte zone din ţară. Străzile s-au transformat în capcane pentru şoferi şi pietoni, iar copacii au cedat sub greutatea omătului. Din fericire, nu au fost victime, însă zeci de mii de oameni din 28 de judeţe sunt sfătuiţi să nu iasă din case până nu se domoleşte vremea.

Cel mai sever episod de iarnă din acest sezon a lovit cu violenţă Capitala azi-noapte.

La ora 3 dimineața, în Capitală ningea de mai bine de 7 ore. Stratul de zăpadă depășește 30 de centimetri și crește de la o oră la alta. Ninsoarea este viscolită, iar temperatura resimțită a coborât la minus 8 grade.

"Recomandarea noastră este ca dacă este posibil să se evite deplasările care nu sunt absolut necesare în această perioadă", a declarat locotenent-colonel ISUBIF Daniel Vasile.

RO-Alert de Cod roșu de ninsori

De la ora 4:20, Capitala și județul Ilfov au intrat sub incidența unui cod roșu de ninsori abundente, până la ora 8:20. Peste stratul consistent de zăpadă, se vor depune încă 15–20 de centimetri. Avertizarea a fost anunţată printr-un mesaj Ro-Alert, cu puţin timp înainte să intre în vigoare.

Străzile s-au transformat în capcane atât pentru şoferii care circulau cu dificultate, cât şi pentru pietoni.

"Poliţiştii sunt prezenţi pe principalele artere din Capitală dar şi din judeţele afectate de aceste coduri pentru a verifica starea părţii carosabile, precum şi a preveni evenimentele nedorite", a declarat Ionuț Preda, comisar șef Brigada Rutieră.

Ultima ninsoare de acest fel în zona Bucureștiului a fost în noaptea de 2-3 ianuarie 2008. Atunci stratul de zăpadă a fost de 57 cm în 12 ore la stația Filaret. Acum stratul se va apropia de acela în 12 ore.

Intervenții în Capitală și Ilfov

Ca urmare a fenomenelor meteorologice cod galben și portocaliu, în perioada 17.02 ora 10:00 - 18.02 ora 06:00 au fost îinregistrate următoarele cazuri:

București: 91 intervenții: 84 de copaci îndepărtați și 7 elemente de construcție desprinse, 32 autoturisme avariate

Ilfov: 10 intervențtii: 9 copaci îndepărtați și un element de construcție desprins, 8 autoturisme avariate

Nu au fost înregistrate situații deosebite și nu sunt persoane rănite.

Situația drumurilor

Traficul rutier este închis, miercuri dimineaţă, pe autostrăzile A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea, A3 Bucureşti-Braşov, A7 Ploieşti-Adjud, A0 Centura Bucureşti şi pe drumurile naţionale DN 22, DN 2B în Buzău şi Brăila, pe Centura Bucureşti (Ilfov) şi pe DN 23B în Vrancea, din cauza ninsorii şi a viscolului. Totodată, pe alte sectoare de drumuri au fost impuse restricţii de tonaj.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, miercuri dimineaţă, din cauza ninsorilor abundente şi a viscolului din centrul, sudul şi estul ţării, sunt închise următoarele tronsoane de autostrăzi şi drumuri naţionale:

1. Autostrada A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea: închise căile de acces către Bucureşti de la km. 104, loc. Oarja, judeţul Argeş - km. 106 Piteşti, judeţul Argeş şi 115 Piteşti, judeţul Argeş;

2. Autostrada A3 Bucureşti-Braşov, între km. 7 Bucureşti – km. 68, Bărcăneşti, judeţul Prahova;

3. A7 Ploieşti-Adjud, între km. 0 Dumbrava, judeţul Prahova - km. 193 Adjud, judeţul Prahova;

4. A0 Centura Bucureşti, km. 22-39, între Afumaţi, judeţul Ilfov – Baloteşti, judeţul Ilfov.

Totodată, au fost impuse restricţii de tonaj pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone pe autostrăzi: Autostrada A2 Bucureşti-Cernavodă: calea 1, tronsonul kilometric 10-105, Bucureşti-Dragalina, judeţul Călăraşi; calea 2, tronsonul kilometric 144-10, Feteşti, judeţul Ialomiţa-Bucureşti.

De asemenea, traficul este închis pe drumuri naţionale din judeţele Buzău: DN 22 Râmnicu Sărat-Băile; DN 2B Buzău-Vizireni, Brăila: DN 22, limită cu jud. Buzău-Gradiştea; DN 2B, între loc. Surdila Greci- limita cu jud. Buzău, Ilfov: DNCB – între loc. Bragadiru şi Domneşti, din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri, Vrancea: DN 23B, între loc. Măicăneşti-Ciorăşti.

Pe alte drumuri naţionale, traficul este restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în judeţele Buzău: DN 2C Costeşti-Padina, Ialomiţa: DN 2C Slobozia-limita cu jud. Buzău.

Traficul este restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone în judeţele Buzău: DN 2, între loc. Spătaru-Căldăruşanca, Ialomiţa: DN 2 Urziceni-limita Ilfov; DN 1D Urziceni-limita Prahova; Ilfov: DN 2 Afumaţi-limita cu jud. Ialomiţa.