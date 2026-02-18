Video Viscol extrem în România: Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 cm. Alte zeci de județe afectate
Cel mai sever episod de viscol din această iarnă a „paralizat“ întreaga ţară. Din această dimineaţă, Capitala a intrat sub cod roşu de ninsori abundente până după ora 8, iar stratul de zăpadă poate ajunge până la jumătate de metru. Zăpada a făcut prăpăd şi în alte zone din ţară. Străzile s-au transformat în capcane pentru şoferi şi pietoni, iar copacii au cedat sub greutatea omătului. Din fericire, nu au fost victime, însă zeci de mii de oameni din 28 de judeţe sunt sfătuiţi să nu iasă din case până nu se domoleşte vremea.
Cel mai sever episod de iarnă din acest sezon a lovit cu violenţă Capitala azi-noapte.
La ora 3 dimineața, în Capitală ningea de mai bine de 7 ore. Stratul de zăpadă depășește 30 de centimetri și crește de la o oră la alta. Ninsoarea este viscolită, iar temperatura resimțită a coborât la minus 8 grade.
"Recomandarea noastră este ca dacă este posibil să se evite deplasările care nu sunt absolut necesare în această perioadă", a declarat locotenent-colonel ISUBIF Daniel Vasile.
RO-Alert de Cod roșu de ninsori
De la ora 4:20, Capitala și județul Ilfov au intrat sub incidența unui cod roșu de ninsori abundente, până la ora 8:20. Peste stratul consistent de zăpadă, se vor depune încă 15–20 de centimetri. Avertizarea a fost anunţată printr-un mesaj Ro-Alert, cu puţin timp înainte să intre în vigoare.
Străzile s-au transformat în capcane atât pentru şoferii care circulau cu dificultate, cât şi pentru pietoni.
"Poliţiştii sunt prezenţi pe principalele artere din Capitală dar şi din judeţele afectate de aceste coduri pentru a verifica starea părţii carosabile, precum şi a preveni evenimentele nedorite", a declarat Ionuț Preda, comisar șef Brigada Rutieră.
Ultima ninsoare de acest fel în zona Bucureștiului a fost în noaptea de 2-3 ianuarie 2008. Atunci stratul de zăpadă a fost de 57 cm în 12 ore la stația Filaret. Acum stratul se va apropia de acela în 12 ore.
Intervenții în Capitală și Ilfov
Ca urmare a fenomenelor meteorologice cod galben și portocaliu, în perioada 17.02 ora 10:00 - 18.02 ora 06:00 au fost îinregistrate următoarele cazuri:
- București: 91 intervenții: 84 de copaci îndepărtați și 7 elemente de construcție desprinse, 32 autoturisme avariate
- Ilfov: 10 intervențtii: 9 copaci îndepărtați și un element de construcție desprins, 8 autoturisme avariate
Nu au fost înregistrate situații deosebite și nu sunt persoane rănite.
Situația drumurilor
Traficul rutier este închis, miercuri dimineaţă, pe autostrăzile A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea, A3 Bucureşti-Braşov, A7 Ploieşti-Adjud, A0 Centura Bucureşti şi pe drumurile naţionale DN 22, DN 2B în Buzău şi Brăila, pe Centura Bucureşti (Ilfov) şi pe DN 23B în Vrancea, din cauza ninsorii şi a viscolului. Totodată, pe alte sectoare de drumuri au fost impuse restricţii de tonaj.
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, miercuri dimineaţă, din cauza ninsorilor abundente şi a viscolului din centrul, sudul şi estul ţării, sunt închise următoarele tronsoane de autostrăzi şi drumuri naţionale:
1. Autostrada A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea: închise căile de acces către Bucureşti de la km. 104, loc. Oarja, judeţul Argeş - km. 106 Piteşti, judeţul Argeş şi 115 Piteşti, judeţul Argeş;
2. Autostrada A3 Bucureşti-Braşov, între km. 7 Bucureşti – km. 68, Bărcăneşti, judeţul Prahova;
3. A7 Ploieşti-Adjud, între km. 0 Dumbrava, judeţul Prahova - km. 193 Adjud, judeţul Prahova;
4. A0 Centura Bucureşti, km. 22-39, între Afumaţi, judeţul Ilfov – Baloteşti, judeţul Ilfov.
Totodată, au fost impuse restricţii de tonaj pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone pe autostrăzi: Autostrada A2 Bucureşti-Cernavodă: calea 1, tronsonul kilometric 10-105, Bucureşti-Dragalina, judeţul Călăraşi; calea 2, tronsonul kilometric 144-10, Feteşti, judeţul Ialomiţa-Bucureşti.
De asemenea, traficul este închis pe drumuri naţionale din judeţele Buzău: DN 22 Râmnicu Sărat-Băile; DN 2B Buzău-Vizireni, Brăila: DN 22, limită cu jud. Buzău-Gradiştea; DN 2B, între loc. Surdila Greci- limita cu jud. Buzău, Ilfov: DNCB – între loc. Bragadiru şi Domneşti, din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri, Vrancea: DN 23B, între loc. Măicăneşti-Ciorăşti.
Pe alte drumuri naţionale, traficul este restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în judeţele Buzău: DN 2C Costeşti-Padina, Ialomiţa: DN 2C Slobozia-limita cu jud. Buzău.
Traficul este restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone în judeţele Buzău: DN 2, între loc. Spătaru-Căldăruşanca, Ialomiţa: DN 2 Urziceni-limita Ilfov; DN 1D Urziceni-limita Prahova; Ilfov: DN 2 Afumaţi-limita cu jud. Ialomiţa.
Zboruri anulate
"La nevoie suntem pregătiţi să suplimentăm efectivele de jandarmi astfel încât să oferim o reacţie rapidă şi eficientă", a declarat maior Alexandru Iacob DGJMB.
"Nu este uşor, aluneci, dar nu avem ce să facem, trebuie să ne adaptăm situaţiei". "Vântul bate tare acum, dar cu zăpada este ok!" "Era să cad pe spate", spun oamenii.
Probleme au fost şi pe aeroporturi. Două zboruri au fost anulate de pe Henri Coandă, iar angajaţii au lucrat la foc continuu pentru a curăţa omătul de pe piste.
"Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, îngreunând activitățile aeroportuare.
Se intervine constant cu cele 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziția celor două aeroporturi ale Bucureștiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor și căilor de rulare a avioanelor.
Din cauza condițiilor meteo, au fost anulate cursele LOT 643/644 Varșovia – București – Varșovia, Tarom RO 210 Chișinău – București și Tarom 810 Suceava – București.
Ninsoarea abundentă a deviat trei aeronave pe alte aeroporturi: Ryanair 5262 Dublin – București a aterizat la Varna, WizzAir 3290 Porto – București a aterizat la Sofia, iar Hisky 236 Tel Aviv – București a aterizat la Cluj.
Zborurile pot înregistra întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor, dar și de operațiunile îngreunate la sol din cauza ninsorii.
Recomandăm pasagerilor să își ia toate măsurile pentru a se prezenta în timp la aeroport și să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informații referitoare la propriile zboruri".
Probleme în întreaga țară
În judeţul Buzău codul portocaliu de ninsoari a pus pe jar autorităţile. Prefectul a covocat comandamentul de urgenţă.
"Suntem pregătiţi cu 115 utilaje pe întreg sectorul de drumuri naţionale al judeţului Buzău. Din care 47 de utilaje sunt numai pentru autostradă", a declarat Sorin Robu, director DRDP Buzău.
"Eu zic că nu vom avea probleme. În cazul în care se va impune, împreună cu poliţia, se va restricţiona sau se va impune închiderea anumitor drumuri", a declarat Adrian Petre, vicepreședinte CJ Buzău.
O atenţie deosebită a fost acordată şi cazurilor medicale grave.
"Avem în vedere gravidele, avem înregistrate la nivelul jdeţului Buzău 28 de gravide. Până în 200 de persoane care au nevoie de oxigen. Ne asigurăm că toată lumea are curent electric", a declarat Liliana Sbîrnea, prefectul județului Buzău.
"Am luat legătura cu directorii spitalelor, celor trei unităţi sanitare. I-am pus în gardă astfel încât să preia cu prioritate tot ce vine, cazuri de gravide, oxigeno-dependenţi", a declarat Cristina Ungureanu, director DSP Buzău.
Şi în judeţul Argeş autorităţile s-au pregătit încă din timpul zilei de viscolul care avea să lovească judeţul.
"Toate utilajele sunt pregătite, au acţionat deja, au fost în patrulări, unde a fost nevoie s-a acţionat şi se acţionează în continuare unde ninge mai puternic", a declarat Viorel Constantin, șef secție Drumuri Naționale Pitești.
Şi omătul depus pe şoselele din judeţul Prahova a fost o capcană pentru mulţi şoferi. Un TIR a derapat pe Drumul Naţional 1, iar circulaţia a fost blocată ore întregi.
Iar în Bucegi, doi schiori au avut nevoie de ajutorul jandarmilor montani.
Şi în Ploiești, circulația a fost afectată de ninsorile care au început încă de după-amiază.
Probleme au fost şi în Neamţ. Şoferul unui TIR a avut nevoie de ajutor, după ce a rămas împotmolit în nămeţi pentru că nu avea cauciucuri de iarnă.
Dintr-un capăt în altul al ţării drumarii au lucrat la foc continuu pentru a îndepărta zăpada care s-a depus cu repeziciune pe şosele.
Mai mulţi copaci au fost puşi la pământ de greutatea zăpezii.
Iarnă autentică este şi în judeţul Caraş-Severin. La Luncavița, un copac a căzut peste o maşină. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
Un nou val de frig la sfârșitul lunii
"Într-adevăr vorbim de un episod de viscol, pare deocamdată cel mai intens de la începutul acestei ierni. Vorbim de rafale ale vântului de 60 până la 85 de km la oră", a declarat Mihai Timu, meteorolog.
Preventiv, şcolile din judeţul Giurgiu şi Brăila vor fi închise azi. Şi studenţii de la SNSPA vor rămâne astăzi acasă. Meteorologii spun, însă, că vremea se va schimba rapid.
"Joi și vineri ne mai încălzim, ajungem joi la maxime de 12-14 grade în sud-vest. O nouă scădere a temperaturilor şi alte ninsori sunt aşteptate însă la sfârşitul săptămânii", mai spune Mihai Timu, meteorolog.
