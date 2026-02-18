Lucsor Impex SRL a inițiat rechemarea unor loturi de stafide „Furnicuța” după ce propriile controale interne au descoperit reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană, potrivit unei informări transmise de companie. Procedura face parte din programul permanent de autocontrol al Lucsor Impex SRL.

Stafide "Furnicuţa", retrase din magazine. Motivul pentru care nu mai pot fi consumate - Sursa: Facebook/ Lucsor Impex

"Lucsor Impex SRL informează publicul şi partenerii comerciali că procedura de rechemare a unor loturi de stafide "Furnicuţa" a fost iniţiată ca urmare a propriilor controale interne de calitate, desfăşurate în cadrul programului permanent de autocontrol al companiei. În urma acestor verificări proactive, au fost identificate urme de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană. Din responsabilitate faţă de consumatori şi în deplină transparenţă faţă de autorităţi şi parteneri, compania a decis retragerea voluntară a produselor vizate şi a notificat imediat instituţiile competente. Siguranţa consumatorilor reprezintă prioritatea principală a Lucsor Impex SRL.

Sistemele interne de control sunt concepute tocmai pentru a detecta rapid orice potențială neconformitate și pentru a permite intervenția promptă, înainte ca aceasta să poată genera riscuri.

Compania colaborează în continuare cu autoritățile și cu partenerii comerciali pentru finalizarea eficientă a procedurii de retragere și rechemare și rămâne angajată să mențină cele mai înalte standarde de siguranță și calitate pentru produsele pe care le comercializează.", menţionează compania într-o postare pe Facebook.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit sursei citate, sistemele interne de control sunt concepute tocmai pentru a detecta rapid orice potenţială neconformitate şi pentru a permite intervenţia promptă, înainte ca aceasta să poată genera riscuri.

Loturile de stafide "Furnicuţa" vizate sunt B115D126 și B120D126

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunţat miercuri că Lucsor Impex SRL a iniţiat rechemarea unor loturi de stafide "Furnicuţa" din cauza prezenţei unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană în aceste produse.

"ANSVSA informează publicul că Lucsor Impex SRL a iniţiat rechemarea unor loturi de stafide 'Furnicuţa'. Detalii produs: Stafide 'Furnicuţa'; origine: Uzbekistan; ambalator: Lucsor Impex SRL. Loturi vizate: B115D126 şi B120D126. Siguranţa produselor pe care le comercializăm este prioritatea noastră. În urma rezultatelor analizelor efectuate în cadrul programului de autocontrol, s-a depistat prezenţa unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană: Chlorpyrifos şi Profenofos", se arată în anunţul ANSVSA.

Stafidele "Furnicuța" provin din Uzbekistan

Pe site-ul autorităţii ANSVSA se află lista magazinelor din reţeaua Lidl, unde au fost comercializate aceste produse.

Consumatorii care au achiziţionat produse din loturile menţionate sunt rugaţi să nu le consume. Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost cumpărate, pentru recuperarea contravalorii, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰