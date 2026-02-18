Cum arată reforma administrației: tăieri de posturi și plafonări. Proiectul de OUG, pus în dezbatere

Guvernul pregătește o reformă amplă în administrație, cu reduceri de posturi, plafonări de salarii și reorganizări în instituțiile publice, potrivit Mediafax. Proiectul de OUG prevede însă și excepții pentru Educație, Sănătate și Apărare, în timp ce mii de posturi de consilieri ar putea fi desființate, iar unele reguli se schimbă inclusiv pentru poliția locală și șoferii care nu își plătesc amenzile.

În sistemul sanitar ar urma să fie introdus un nou sistem de clasificare a spitalelor și un sistem de salarizare după performanță, dar și o taxă de solidaritate pentru furnizorii de medicamente.

Mii de posturi de consilieri ar putea dispărea

În zona administrației locale, proiectul operează cu reducerea plafoanelor de posturi, cu termene pentru comunicarea noilor limite de personal și pentru adoptarea hotărârilor de reorganizare la nivelul unităților administrativ-teritoriale (UAT). Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului și al consiliilor județene, precum și a instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, ar urma să fie finalizată până cel târziu la 1 iulie 2026.

Pentru eficientizarea activității instituțiilor prefectului, proiectul prevede reducerea numărului maxim de posturi cu 25%, cu excepția structurilor de pașapoarte și de permise/înmatriculări. Documentul stabilește și calendarul de reorganizare, cu termen limită tot 1 iulie 2026.

Proiectul propune diminuarea numărului de consilieri personali din cabinetele demnitarilor din administrația centrală și locală, în funcție de nivel și de mărimea UAT-urilor. Conform estimărilor din nota de fundamentare citată în prezentarea publică a proiectului, măsura ar duce la eliminarea a peste 6.100 de posturi de consilieri, dintr-un total de 10.126, cu o economie anuală estimată la 362,63 milioane lei.

Poliția locală, reorganizată după numărul de locuitori

Documentul redimensionează numărul de posturi din poliția locală în funcție de populație, cu o normă de un post la 1.200 de locuitori pentru comune, orașe, municipii și sectoare, respectiv un post la 6.500 de locuitori pentru județe și municipiul București. De asemenea, UAT-urile cu sub 4.500 de locuitori nu ar putea înființa poliție locală decât dacă își acoperă integral cheltuielile de funcționare din venituri proprii, cu un plafon de maximum trei polițiști locali.

Proiectul include plafonarea salariului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, precum și limitarea unor salarii în instituții din subordinea MDLPA prin grile de salarizare. Totodată, sunt propuse reduceri ale numărului de membri în consiliile de administrație: la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (de la 9 la 5) și la Agenția Națională pentru Locuințe (la 5 membri).

Reduceri de cheltuieli în administrația centrală și modificări pentru sistemul de apărare

Pentru administrația centrală, proiectul prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal, cu termene de aprobare și implementare în 2026. În cazul instituțiilor din familia ocupațională "Apărare, ordine publică și securitate națională", textul prevede compensarea reducerii prin efectele unei reforme a pensiilor militare de stat.

Proiectul stipulează că, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a OUG, Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Apărării Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne, modificarea Legii nr. 223/2015, în vederea creșterii etapizate și progresive a vârstei standard de pensionare, cu măsuri tranzitorii și fără afectarea persoanelor care îndeplinesc condițiile legale la data adoptării actului normativ.

Sancțiuni mai dure pentru neplata amenzilor

În document este introdusă o măsură de constrângere la plată pentru amenzi contravenționale: titularii permisului nu ar mai avea dreptul de a conduce dacă nu își achită obligațiile de plată în termenul prevăzut, iar perioada de suspendare se calculează proporțional cu suma datorată (1 zi/50 lei), potrivit proiectului.

Conform estimărilor prezentate în nota de fundamentare, economiile bugetare ar fi de 1,64 miliarde lei în acest an și de peste 3,07 miliarde lei în perioada 2027–2030, în condițiile în care România și-a asumat o traiectorie de reducere a deficitului bugetar de la 7,9% în 2024 la sub 3% în 2031, prin reducerea ponderii cheltuielilor publice în PIB.

Proiectul de OUG se află în consultare publică.

